Перейменували… Кварцяного

У завершальному 34-му турі, матчі якого відбулися в перші два літні дні, принциповими видалися хіба двобої за участі трьох аутсайдерів. Очікувано врятувався «Миколаїв», здолавши вдома «Авангард» (1:0), а «Суми», обігравши «Буковину» (2:0), саме суперників змусили приєднатися до дуету двох інших невдах турніру — «Скали» і «Тернополя».

Утім регламент минулого сезону трьома аутсайдерами не обмежився. І гравцям тих же «Сум», які фінішували на п’ятнадцятій позиції, сьогодні, 6 червня, (2:0) і в суботу, 10 червня, ще доведеться відстояти своє право залишитися в другому за рангом дивізіоні вітчизняного футболу під час перехідних ігор із четвертою командою другої ліги, «Балканами» з Одещини.

Куди ж принциповіша новина стала відомою ще напередодні. Вона, на жаль, не суто, а, так би мовити, «навколофутбольна». Чернігівській «Десні», яка за спортивним принципом уперше завоювала право спробувати свої сили в прем’єр-лізі, вітчизняні чиновники поставили заслін. Мовляв, місцевий футбольний клуб не відповідає вимогам елітного дивізіону. Все би нічого, але вакантне місце віддали… рівненському «Вересу». От уже де верх цинізму! Всім добре відомо, що в «народної команди» із сусіднього обласного центру умови, як для прем’єр-ліги, ще гірші. Передусім через стадіон, який нагадує знімальний майданчик фільму про апокаліпсис.

Зрештою, дивуватися вже й ніхто не поспішає. Ще на квітневому конгресі Федерації футболу України, де за «численні», але конкретно не названі «порушення» вивели з колективних членів Тернопільську обласну федерацію футболу, така ж доля мала спіткати і Волинську обласну федерацію футболу. Але останньої миті питання зняли з порядку денного, а славнозвісний Віталій Кварцяний без тіні сумніву запевнив представників засобів масової інформації, що його «Волинь» залишиться в прем’єр-лізі. Тепер уже зрозуміло, завдяки чому. Хід конем, висловлюючись шаховою термінологією, був запланований ще півтора місяця тому. В обмін на відмову досвідченого спеціаліста гостро критикувати вітчизняну федерацію йому, вочевидь, пообіцяли витягнути за вуха до прем’єр-ліги «Верес», який… переїде до Луцька і виступатиме далі під його «чуйним» керівництвом на посаді головного тренера. Так би мовити, Кварцяного… перейменували. Про це вже котрий день підряд не втомлюються вести мову журналісти.

Залишається хіба додати, що такі підкилимні ігри геть нівелюють спортивний принцип у вітчизняному футболі. Навіть попри те, що днями в Тернополі на початку вулиці Острозького в приміщенні департаменту агропромислового комплексу облдержадміністрації (наочний приклад втручання державних виконавчих органів у діяльність незалежних громадських спортивних організацій) президент ФФУ Андрій Павелко разом з головою новоствореної Федерації футболу Тернопільщини з “помпою” відкрили новий офіс громадської організації “імені” Тараса Юрика. За присутності ледве не двох юних майбутніх футболістів “урочисто” передали нуворишам новий автомобіль, уже вкотре, не сумніваюся, пообіцяли, відкрити в Зборові горезвісний майданчик зі штучним покриттям на місці… двох зруйнованих волейбольних майданчиків. Чи іншими словами, про народ потрібно дбати. Особливо напередодні нових виборів…

Сам же народ поки що мовчить. Але, повірте, все бачить. Говорили-балакали про ту ж першу лігу, але, як і напередодні сезону, який щойно завершився, склад її учасників, мабуть, доведеться штучно поповнювати. Адже і «Волинь» навряд чи збереже своє існування, і з «Дніпром», власник якого взяв курс на банкрутство клубу, незрозумілі перспективи. Хто їх має замінити? Дві кращі команди з трьох гірших, гірша з тих, яка брала участь у перехідних зустрічах? Чим далі в ліс, тим заплутаніші манівці… Футбольний клуб «Тернопіль», утім, на них навряд чи відшукаєш. Наші земляки, які завершували сезон під керівництвом Петра Бадла в Черкасах, де поступилися місцевому «Дніпру» з рахунком 0:3, з якого боку не глянь, найгірші. Мова цифр безкомпромісна: найменша кількість очок (п’ятнадцять), найменша кількість перемог (три), найбільша кількість поразок (25), найменша кількість забитих голів (сімнадцять) і найбільша кількість пропущених — аж сімдесят. Про різницю забитих і пропущених м’ячів уже і згадувати не варто.

Інші результати 34-го туру: «Оболонь-Бровар» — «Скала» — 1:0, «Арсенал» — «Інгулець» — 3:0, «Полтава» — «Гірник-Спорт» — 2:2, «Іллічівець» — «Десна» — 1:1, «Нафтовик-Укрнафта» — «Колос» — 2:1, «Геліос» — «Верес» — 2:0.

Перерва в національному чемпіонаті тривалою не буде. Старт сезону в усіх лігах запланований на середину липня. А попередні кубкові поєдинки відбудуться дев’ятого липня.

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