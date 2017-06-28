Повчитися у фаворита

Львівська обласна федерація армспорту має чималий досвід організації комерційних турнірів. Ось і проведений нещодавно «Lviv Open Cup 2017» зібрав практично всіх найсильніших вітчизняних рукоборців.

Окрасою турніру з вагомим, як для українського армрестлінгу, призовим фондом, звичайно ж стала участь у ньому одного з найсильніших атлетів планети Андрія Пушкаря з Кременця і повернення після тривалої відсутності Олексія Семеренка з Кривого Рогу. Якщо тренер Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту хіба давав одному за іншим конкурентам майстер-класи (гідний опір заслуженому майстрові спорту і лише в боротьбі на ліву руку вчинив хіба Олег Жох з Рівного), то інший, зауважу донедавна, фаворит міжнародних і всеукраїнських стартів наочно проілюстрував: є ще порох у порохівницях.

У турнірі на ліву руку, щоправда, поступився не тільки Пушкарю, а й уже згаданому Жоху. Зате в боротьбі на праву і у ваговій категорії понад 95 кілограмів, і в абсолютній після Андрія йому рівних не було. Не можна не зазначити, що в абсолютній першості третє місце виборов уже досвідчений учень Андрія Пушкаря Ігор Пасєка. Причому цілком закономірно. Адже у ваговій категорії до 90 кілограмів підопічний одного з найсильніших рукоборців планети виглядав не менш переконливо за наставника і без шансів для конкурентів переміг як у боротьбі на ліву, так і на праву руку.

Не можна не відзначити й успішний виступ ще трьох інших підопічних Андрія Пушкаря. У боротьбі на праву руку друге місце в своїй ваговій категорії (до 78 кг) виборов Юрій Селецький, третє — Назар Савелюк (до 63 кг), четверте — Вадим Стецюк, який виступав в одній компанії з наставником.

На фото: абсолютний переможець Відкритого кубка Львова-2017 Андрій ПУШКАР у компанії двох інших лауреатів турніру на ліву руку – Олексія СЕМЕРЕНКА та Олега ЖОХА.

Фото із сайту Львівської обласної федерації армспорту