Проінформувати податкову зобов’язані

У Тернопільській ОДПІ нагадали, що, відповідно до Кодексу законів про працю України, працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Обов’язковим також є інформування фіскальної служби про прийняття працівника на роботу.

Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою до податкової інспекції за місцем обліку як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановленою формою до початку роботи прийнятої особи за укладеним трудовим договором.

Проінформувати податківців дозволяється засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб; на паперових носіях — разом з копією в електронному вигляді; на паперових носіях — якщо трудові договори укладено не більше ніж з п’ятьма особами.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ