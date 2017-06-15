Про військовий збір та єдиний внесок

Пізнавальна інформація від Тернопільської ОДПІ. Про надходження військового збору та єдиного внеску за п’ять місяців цього року.

Начальник відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ Василь Карпа повідомив, що жителі обласного центру і Тернопільського району протягом січня-травня цього року із сум отриманих доходів зробили вагомий внесок в обороноздатність Вітчизни — перерахували понад 34 мільйонів гривень військового збору. Більш ніж 87 відсотків із цієї суми (29,9 мільйона) складає частка мешканців Тернополя.

Натомість за цей же період платники міста і Тернопільського району сплатили до фондів 490,6 мільйона гривень єдиного внеску. На 65 мільйонів більше, ніж за аналогічний період торік.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ