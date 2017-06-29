Ризикувати не варто

У відділі адміністрування єдиного внеску Тернопільської ОДПІ нагадали, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування необхідно сплачувати незалежно від фінансового стану платника. Такі вимоги Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від восьмого липня 2010 року.

Відповідно до його норм за несвоєчасну сплату єдиного внеску або сплату не в повному обсязі до платника застосовуються фінансові санкції. А посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність. Суми ж своєчасно не нарахованого чи не сплаченого в строки єдиного внеску, встановленого на законодавчому рівні, є недоїмкою.

До платника в такому випадку застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі двадцяти відсотків несплачених або несвоєчасно сплачених сум єдиного внеску. Окрім того, на суми недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний прострочений день.

Також варто пам’ятати, що, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати посадові особи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці або особи, які забезпечують себе роботою самостійно, несуть ще й адміністративну відповідальність.

Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску, у тому числі авансових платежів, на суму, що не перевищує трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680—1360 гривень). А за повторне за рік вчинення таких дій — від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550—5100 гривень).

Якщо ж сума несплати або несвоєчасної сплати перевищує триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу становитиме від вісімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1360—2040 гривень). А за повторне протягом року порушення — від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550—5100 гривень).

Начальник відділу Сніжана Кравчун, яка надала цю інформацію, також зазначила, що впродовж січня-травня цього року за несвоєчасну сплату єдиного внеску до страхувальників застосовано 202 фінансові санкції на загальну суму 206,4 тисячі гривень. За неподання ж чи несвоєчасне подання звітності з єдиного внеску 354 платники сплатять 77,8 тисячі гривень штрафу.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ