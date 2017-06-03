Стосується всіх торгових точок

Підприємець єдиного податку на одній торговій точці продає технічно складні побутові товари, на які зараз потрібно використовувати РРО, а на іншій — дрібні господарські товари. Чи на кожну з цих точок потрібен касовий апарат?

У Тернопільській ОДПІ роз’яснили: якщо підприємець, причому незалежно від системи оподаткування, здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, лише в одній з торгових точок із декількох, то він зобов’язаний проводити розрахункові операції із застосуванням РРО на усіх торгових місцях (об’єктах) незалежно від асортименту товарів. Адже, законодавством передбачені вимоги до платника податків — суб’єкта господарювання, а не до його торгових точок.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ