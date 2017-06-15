Так тримати і — не здаватися!

Цьогорічний бронзовий призер чемпіонату Європи, вихованець Тернопільської міської комунальної ДЮСШ, майстер спорту міжнародного класу Андрій Антонюк продовжує залишатися одним із найсильніших у ваговій категорії до 80 кілограмів. Про це зайвий раз засвідчив і проведений нещодавно в Житомирі чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих.

На шляху до фінальної сутички судді на килимі тричі піднімали руку підопічного заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстра спорту міжнародного класу Віталія Ліщинського. А ось двобій за чемпіонський титул, на жаль, завершився не на користь нашого земляка — 2:6. Досвід на вісім років старшого і не менш титулованого киянина Дмитра Пишкова, вочевидь, дався взнаки.

Уже з наступного тижня на Андрія очікує мандрівка в мальовничі Карпати. Особливо ними помилуватися, щоправда, під час тритижневого навчально-тренувального збору національної збірної біля підніжжя Говерли в Заросляку навряд чи вдасться. Триватиме напружена підготовка до представницького міжнародного турніру з греко-римської боротьби в Іспанії.

На фото: срібний призер чемпіонату України Андрій АНТОНЮК разом зі своїми наставниками Віталієм ЛІЩИНСЬКИМ та Андрієм ТЕЛЕБАНОМ.

Фото Василя БУРМИ