Університетська миля в олімпійський день

Багатотисячний колектив Тернопільського національного економічного університету за традицією відзначив олімпійський день легкоатлетичним пробігом «Університетська миля». Мешканці і гості Тернополя щиро вітали прихильників здорового способу життя на вулицях Руській, Гетьмана Мазепи, Львівській, майдані Перемоги.

Біля головного корпусу вишу, де фінішували аматори бігу, звісно, не обійшлося без урочистостей. Олімпійське знамено підняли на флагшток відомі вагомими перемогами на всеукраїнській і міжнародній спортивних аренах студенти університету, саночник Андрій Мандзій і вітрильник Олександр Тугарєв. Обоє, нагадаю, були учасниками останніх зимових і літніх Олімпійських ігор. Усіх, хто домігся нелегкої перемоги над собою, успішно подолавши доволі нелегку дистанцію, привітали ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий, заступник міністра освіти і науки України Роман Греба, перший заступник голови обласного відділення НОКу України Віталій Ігнатенко. Вони не могли не зазначити, що спорт і здоровий спосіб життя завжди були пріоритетними напрямами гармонійного розвитку особистості у виші.

На завершення не можна не зазначити, що «Університетська миля» ТНЕУ вже з повним правом може вважатися загальноміською. Разом зі студентами, спортсменами-олімпійцями в ній узяли участь і юні вихованці всіх дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тернополя.

На фото: під час «Університетської милі» ТНЕУ в олімпійський день.

Фото з архіву ТНЕУ