Усі з нагородами

Стадіон у Кропивницькому, схоже, стає щасливим для прихильників «королеви», які займаються в тернопільських центрі і ДЮСШ «Інваспорт». Ось і минулої неділі, коли завершився чемпіонат України з легкої атлетики в трьох нозологіях інвалідності, всі шестеро наших земляків, які брали участь у змаганнях, поверталися додому з медалями.

Успішного виступу передусім сподівалися від майстра спорту, призерки цьогорічних європейської і світової першостей Ольги Зазуляк. Підопічна Івана Салука, звісно, не підвела. До двох відзнак найвищої проби за відмінні результати в стрибках у довжину і потрійним додала ще й «срібло», завойоване в бігу на 100 метрів. Із кожним днем прогресує також ще один талановитий атлет, яким опікується Іван Салук, — Володимир Гродзік із Кривчого Борщівського району. Окрім того, що завоював титули віце-чемпіона в штовханні ядра і метанні диска, поповнив когорту майстрів спорту, підготовлених у тернопільському «Інваспорті». В секторі для штовхання ядра вперше в житті підкорив норматив, пославши снаряд у найкращій із спроб на 10 метрів 85 сантиметрів.

Не важко зрозуміти й емоції молодого наставника ДЮСШ «Інваспорт», відомого стрибуна у висоту, майстра спорту Віктора Ворка. Після трьох років незвичної для себе на початках і такої нелегкої праці зі спортсменами з особливими потребами і серед його підопічних народився перший майстер спорту України. Та ще й — в улюбленій дисципліні. В секторі для стрибків у висоту не було рівних Сергієві Волохатому з Малої Снігурівки Лановецького району. А право на почесне звання заслужив завдяки успішній спробі на висоті 180 сантиметрів. І цим не обмежився. Додав до свого активу ще й бронзову медаль у бігу на 100 метрів.

Успішно виступили й інші атлети, якими опікується Віктор Ворко. В секторі для штовхання ядра Дмитрові Мурдзі не було рівних у суперечці спортсменів з вадами зору. Та ще й у забігах на 100 і 200 метрів фінішував другим. А бронзові медалі завоювали Микола Хрупалик (3000 м) і Мар’ян Репета (400 м).

На фото: Віктор ВОРКО зі своїми вихованцями та Іван САЛУК — зі своїми.

Фото тернопільського «Інваспорту»