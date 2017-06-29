У ногу з часом

Роз’яснення від управління обслуговування платників Тернопільської ОДПІ. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», крім письмових звернень, які надсилаються поштою або передаються громадянами до податкової інспекції особисто, можна надсилати їх з використанням засобів електронного зв’язку.

Загальними вимогами для всіх звернень є те, що у них має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником чи заявниками із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Однак електронне звернення, надіслане без використання електронного підпису, повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії з підписом заявника та зазначенням дати. Цього вимагає Наказ Міністерства фінансів України № 52 від 11 лютого 2016 року. «Е-звернення» можна надіслати за адресою: tr.dpi1918@sts.gov.ua

Також, в управлінні проінформували, що впродовж п’яти місяців цього року до Тернопільської ОДПІ надійшло 27 письмових звернень громадян, що на чотири менше торішнього аналогічного періоду. Половина з них – це звернення стосовно ухилення від сплати податків

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ