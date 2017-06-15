Характер проявили всі

У проведених минулої неділі, 11 червня, поєдинках передостаннього, 21-го туру чемпіонату України серед аматорських колективів усі три команди з Тернопільщини, які виступають у першій групі, заслужили на похвалу вболівальників. Сказане передусім стосується тернопільської і теребовлянської «Нив», які додали до свого активу по три бали за перемогу.

Очолювані віднедавна досвідченим наставником Ігорем Яворським теребовлянці за присутності аж однієї тисячі глядачів після пропущеного на вісімнадцятій хвилині голу не здалися на милість другої на той час команди групи — «Оскара» з Підгір’я на Івано-Франківщині. Незадовго до свистка на перерву після влучного удару Олександра Боженка спочатку відновили рівновагу. А за три хвилини вже до фінального свистка зуміли таки довести свою перевагу. Переможний гол записав на свій рахунок Михайло Штанкевич.

Не менш складним було завдання і в гравців тернопільської «Ниви». В Червонограді на Львівщині, де третій на той час соснівський «Рочин» вирішив прийняти наших земляків, господарі звісно, аж ніяк не планували іншого результату, окрім перемоги. Але непоступливість жовто-зелених сповна була винагороджена за десять хвилин до завершення зустрічі, коли після розіграшу кутового найвправнішим у штрафному майданчику суперника виявився нападник гостей Святослав Дзядикевич — 1:0 на користь «Ниви».

Нарешті футболісти «Чорткова-Педуніверситету», які вдома приймали ОДЕК з Оржева на Рівненщині, принаймні на нічию заслужили. Двічі грізний суперник виходив уперед, і двічі підопічні Василя Івегеша відновлювали рівновагу після влучних ударів Івана Когута та Андрія Різника. Однак після призначеного на п’ятій компенсованій до другого тайму хвилині другого одинадцятиметрового в господарів просто вже не вистачило часу на те, аби відігратися — 3:2 на користь гостей.

Перший етап аматорського чемпіонату України завершиться наступних вихідних. У суботу, 17 червня, тернопільська «Нива», приймаючи у Великих Гаях одноклубників з Теребовлі, постарається відвоювати в них шосту позицію. Початок зустрічі — о 15-й годині. А «Чортків-Педуніверситет» того ж дня у гостях поміряється силами з «Оскаром».

Цього тижня, до речі, стало відомо, що комітет з атестації футбольних клубів ФФУ видав футбольному клубу «Нива» (Тернопіль) атестат для участі в чемпіонаті України в другій лізі. Таке ж право отримали ще три аматорські колективи — «Львів», «Металіст 1925» із Харкова і житомирське «Полісся».

Вітаємо керівництво клубу, гравців і тренерів «Ниви», всіх прихильників команди з повернення у майстрівський футбол.

На фото: стадіон шахтарського Червоногруда, який приймав і міжнародні матчі за участю молодіжних збірних, став ареної проведення зустрічі соснівського «Рочина» і тернопільської «Ниви».

Фото з вільних джерел