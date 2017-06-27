Хоча дворові, зате олімпійські

Найближчого четверга, 29 червня, універсальний спортивний майданчик на вулиці Вербицького,6 стане ареною проведення надзвичайно цікавих футбольних баталій дітвори віком від десяти до дванадцяти років. Шестеро команд переможців зональних змагань визначать лауреатів традиційних Дворових Олімпійських ігор, що їх уже третій рік підряд проводить Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.

У різних мікрорайонах міста до фіналу, нагадаємо, пробилися команди «Торпеда», «Дніпро», «Адреналін», «Спортинг», «Шахта» і «Завойовники». Реєстрація учасників вирішальних баталій розпочнеться о 14 годині 30 хвилин. А початок змагань запланований на 15-ту.

Лауреати фінального турніру отримають фірмові призи від торгової марки «Микулинецькі напої». А на переможців очікують ще й актуальні для літнього відпочинку надувні матраци, що їх підготувала для чемпіонів торгова марка «Ласунка».

Бажаємо успіхів юним футболістам!

Колаж Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення