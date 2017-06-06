Чемпіон світу з Товстого

Минулої суботи, 3 червня, в італійському Кальярі визначилися лауреати чемпіонату світу з футзалу серед спортсменів з вадами зору. Блискуче провівши всі п’ять визначених регламентом поєдинків, чемпіонський титул заслужено завоювали гравці збірної України.

Загалом команда, захисні редути якої цементує досвідчений вихованець тернопільських центру та ДЮСШ «Інваспорт», заслужений майстер спорту Богдан Бадло з Товстого Заліщицького району, ще до початку турніру вважалася одним з головних фаворитів. Усе завдяки тому, що вже третій рік їй немає рівних на міжнародній арені. Позаторік, нагадаю, саме українці стали переможцями Всесвітніх ігор сліпих спортсменів, торік — чемпіонами континенту. Однак попередню світову першість на свою користь не завершили (чотири роки тому фінішували другими), тож інших варіантів так само не варто було хоча би теоретично не враховувати.

Утім наші співвітчизники вже з дебютних поєдинків групового турніру не дали суперникам навіть натяків на сприятливий для себе підсумок. Упевнені перемоги над французами (3:1) і родоначальниками старшого брата футболу, англійцями (2:0) здобули передусім завдяки надійним діям у захисті. А в завершальному поєдинку з японцями потурбувалися і про те, аби стати найкращою командою за підсумками суперечки в двох квартетах — 12:1. Збірну Росії, яка теж із трьома перемогами стала найкращою в групі «А», впевнено випередили за різницею забитих і пропущених м’ячів: плюс п’ятнадцять проти плюс дев’яти.

Зрештою на стадії плей-оф ця символічна перевага, звісно, вже нічого не вирішувала. Після того, як у першому півфінальному матчі англійці здолали вже згаданих переможців групи «А» (4:3), дехто висловив надію на можливу сенсацію і в другому. Однак хід поєдинку ці сподівання розвіяв — як і французьких чарівників м’яча на груповій стадії, збірну Іспанії українці теж здолали з рахунком 3:1.

А на вирішальний суботній поєдинок за чемпіонський титул з тими ж англійцями наших земляків навіть не варто було особливо налаштовувати. Аби остаточно переконати конкурентів у своїй перевазі, забили їм на гол більше, аніж на груповій стадії — 3:0!

Наостанок не можу ще раз не згадати про те, що Богдан Бадло і на цій світовій першості був одним з лідерів збірної України. Окрім того, що надійно цементував захисні дії колективу, ще й записав на свій рахунок два влучні удари.

На фото: збірна України — чемпіон світу з футзалу серед спортсменів з вадами зору. У верхньому ряду в центрі — Богдан БАДЛО (№6).

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»