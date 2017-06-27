Швидше, вище, сильніше!

Ці слова олімпійського девізу досить влучно характеризують виступи тернопільських легкоатлетів на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, проведених за останній тиждень. Передусім двох найкращих із них — випускниці Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Наталії Стребкової і студента коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Василя Макуха.

Для Наталії, без сумніву, надовго запам’ятається минула субота, 24 червня. Командний чемпіонат Європи серед дорослих збірних легкоатлетичної суперліги Старого світу у французькому Ліллі, в якому завоювала право виступити завдяки нещодавній перемозі на аналогічному всеукраїнському чемпіонаті, допоміг чи не вперше випробувати свої сили в компанії чи не всіх найсильніших на континенті бігунок на 3000 метрів з перешкодами.

Чи була готова сперечатися з ними на рівних? Однозначну відповідь перед стартом навряд чи були готові дати як вона сама, так і її наставники Ігор Сташко та Олександр Степанюк з Тернопільської ОШВСМ. З одного боку — встановлене нещодавно особисте досягнення в цій дисципліні. З іншого — шанс виступити вдало на міжнародній арені (всі троє це чудово розуміли) може з’явитися лишень тоді, коли вдасться вийти на ще вищий рівень результатів.

І Наталії Стребковій, зі мною погодяться всі, хто спостерігав за прямою трансляцією змагань, виявилося під силу домогтися ще більш вагомого прогресу. Атлетка з Німеччини, звичайно, була поза конкуренцією. А ось п’ятьох інших спортсменок, які сперечалися за решту двоє місць на п’єдесталі, на фініші розділили всього-на-всього 1,24 секунди. Тож жодних претензій до Наталії, яка в цій суперечці показала шостий час. Зупинивши хронометр на позначці 9 хвилин 44,57 секунди, наша землячка не тільки знову поліпшила власне досягнення (причому відразу на десять секунд), а й виконала норматив майстра спорту міжнародного класу і встановила національний рекорд України для атлетів віком до 23-х років!

Залишається хіба додати, що появи нового майстра спорту міжнародного класу на Тернопільщині очікували аж 21 рік — відтоді, коли в 1996-му почесного звання в спортивній ходьбі була удостоєна учасниця трьох Олімпіад, вихованка обласного ФСТ «Колос» Віра Зозуля. Честь збірної України у Франції, до речі, захищав також дискобол, майстер спорту Іван Панасюк. Але міжнародний дебют на такому високому рівні для стипендіата Тернопільського обласного відділення НОКу України виявився не таким удалим. Програвши своєму ж результатові на командному чемпіонаті України майже п’ять метрів, посів передостаннє, десяте місце — 54 метри 73 сантиметри. Попри те, команда України місце в суперлізі зберегла — шоста з одинадцятьох збірних. Чільний дивізіон залишать збірні Білорусі й Нідерландів, а на їхнє місце з першої ліги перейдуть команди Швеції, Фінляндії і Швейцарії.

Натомість нагороди особистих чемпіонатів України з легкої атлетики напередодні командної європейської першості в Кропивницькому розіграли атлети віком до 23-х років, а завтра, 28 червня, за них у Луцьку завершать боротьбу юніори. За відсутності Наталії Стребкової іншим нашим старшим землякам піднятися на п’єдестал пошани не пощастило. Хоча і варто відзначити четверте і шосте місця Христини Стефанишиної та Олександра Хоми в секторі для стрибків у висоту, п’яте Вікторії Ніконенко — в метанні молота, дев’яте Володимира Допти — в бігу на 100 метрів.

Зате вже перший змагальний день юніорських стартів порадував не менше, аніж успішний виступ новоспеченого майстра спорту міжнародного класу. Віце-чемпіон юнацького чемпіонату України в бігу на 100 метрів і чемпіон у бігу на 200 метрів Василь Макух не мав собі рівних у змаганнях із класичного спринту старшої вікової групи — 10,73 секунди. Як розповів відповідальний секретар федерації легкої атлетики Тернопільської області Леонід Дахновський, учора після фінішу вирішального забігу на 100 метрів на лідера цієї вікової групи Яна Конящія із Запорізької області боляче було дивитися. Ніяк не міг повірити, що поступився молодшому за себе на два роки конкурентові.

Для Василя ж та його наставників Оксани і Богдана Дудів з Тернопільської ОДЮСШ, першого тренера Василя Гудзя із Шумщини єдине хіба розчарування — через «зам’яку» луцьку бігову доріжку знову лічених сотих часток секунди (цього разу — трьох) не вистачило для підкорення нормативу майстра спорту.

Не можу на завершення не згадати і про те, що для збірної Тернопільщини на юніорському чемпіонаті України медальні сподівання тріумфом Василя не обмежилися. Сьогодні під вечір у сектор для штовхання ядра вийдуть Іван Карюк з Тернопільської ОШВСМ та Олександр Шилівський з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Обоє студентів ТНПУ імені В. Гнатюка вже виконали кваліфікаційний норматив для участі в чемпіонаті Європи. Але зобов’язані будуть підтвердити право на місце в збірній України завоюванням одного з двох перших призових місць.

На фото: Наталія СТРЕБКОВА на фініші дистанції під час командного чемпіонату Європи у французькому Ліллі; Василь МАКУХ (у центрі в синій футболці) разом з партнерами по юнацькій збірній Тернопільщини Андрієм МАРХЕВКОЮ, Назаром ФЛИСНИКОМ і Вадимом ТРАЧЕМ після завоювання в Кропивницькому бронзових медалей чемпіонату України в комплексній естафеті.

Фото з архіву Олександра СТЕПАНЮКА і Леоніда ДАХНОВСЬКОГО