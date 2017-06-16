Штрафів не уникнути

Про роботу поліції за період із січня по червень 2016 року прозвітував начальник головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол на прес-конференції 25 липня. Журналістам розповіли про рівень злочинності в області, розкриття найгучніших справ, результати переатестації працівників першої та другої категорії ГУНП в Тернопільській області та про нові ідеї, які хочуть втілити в […]