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16.06.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Штрафів не уникнути

Фахівці Тернопільської ОДПІ радять не забувати про своєчасну сплату єдиного внеску. Інакше покарання неминуче. 

Начальник відділу адміністрування єдиного внеску Тернопільської ОДПІ Сніжана Кравчун повідомила,, що впродовж січня-травня цього року за несвоєчасну сплату єдиного внеску до страхувальників застосовано 202 фінансові санкції на загальну суму 206,4 тисячі гривень. А за неподання чи несвоєчасне подання звітності з цього внеску 354 платники сплатять 77,8 тисячі гривень штрафу.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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