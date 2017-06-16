Із травня змін немає

Роз’яснення від Тернопільської ОДПІ. Будь-який громадянин має право на зменшення суми загального місячного оподаткованого доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді зарплати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює п’ятдесят відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць, установленому законом на перше січня звітного податкового року.

Відповідно до Закону України «Про Держаний бюджет на 2017 рік» прожитковий мінімум в розрахунку на місяць, на перше січня складає для працездатної особи 1600 гривень. А це означає, що в 2017 році податкова соціальна пільга дорівнює 800 гривням протягом усього звітного року та не змінюється в залежності від зміни протягом року прожиткового мінімуму.

Відповідно до Податкового кодексу України податкова соціальна пільга застосовується до доходу як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації і винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної особи на перше січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округлених до найближчих десяти гривен. У 2017 році — 2240 гривень.

Докладніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ