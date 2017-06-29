І пісня лісова, і казка

Веселе і запальне «Олімпійське літо», що його проводить для дітвори Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», не втомлюється мандрувати оздоровчими таборами краю. Останнім часом учасниками всеукраїнських масових стартів стали школярі, які відпочивають ще в трьох із них.

У «Лісовій пісні» Борщівського району свою майстерність у різноманітних естафетах продемонстрували майже півтори сотні діток. Одним краще давалися біг змійкою і ведення футбольного м’яча, іншим — естафети з елементами баскетболу чи флорболу. Найбільш швидкі і спритні завоювали ледве не рекордну кількість «талонів здоров’я». Натомість декому не пощастило перемогти в жодній естафеті.

Але й останні після завершення стартів, які тривали півтори години, не залишилися без призів від «Спорту для всіх», Тернопільського обласного відділення Національного олімпійського комітету України і видавництва «Школярик». Аналогічно і в розташованому неподалік у Скалі-Подільській таборі «Збруч», куди фахівці центру завітали наступного дня, і в »Лісовій казці», розташованій у Борщівці Лановецького району, де «Олімпійське літо» відбулося минулого вівторка.

Фото тернопільського «Спорту для всіх»