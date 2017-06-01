№21 від 25 травня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 25 травня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 25 травня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Микола мив посуд. Три дні терпів, але вже ні чашки, ні тарілки чистої. Тож прийшовши з роботи, навіть не переодягався. Начепив фартух і взявся до роботи. Ще б якогось борщу зварити, бо вже забув, який він на смак…
Якось мої сусіди чуть сі не побили. По телевізору показували, же Яценюку, ще як перем’єром був, закидали, що він щось махінує. А там «свободівці» трибуну моцно тримали і щось кричали.
Підвіз мене вчера сусід додому на фірі від автобусної зупинки. Їздивім купувати новий сікач, жеби виноград обценькати.