№22 від 1 червня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 1 червня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 1 червня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Чотири патрульні віднині на велосипедах стежитимуть за громадським порядком у двох парках Тернополя — Шевченка і «Топільче». Робочий день – від 12.00 до 21.00.
У Тернополі вандали понівечили нові автобусні зупинки. Про це в мережі повідомили очевидці.
Проживаю у власній квартирі. Іншого житла я не маю. Останнім часом хворію і змушений тратитися на лікування. У зв’язку з цим у мене виникла заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг. Чи можуть конфіскувати мою квартиру за такі борги? ПЕТРО В. м. Тернопіль.