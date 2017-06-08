№22 від 1 червня 2017 року

Проживаю у власній квартирі. Іншого житла я не маю. Останнім часом хворію і змушений тратитися на лікування. У зв’язку з цим у мене виникла заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг. Чи можуть конфіскувати мою квартиру за такі борги? ПЕТРО В. м. Тернопіль.