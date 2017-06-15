№23 від 8 червня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 8 червня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 8 червня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Поганий приклад аж ніяк не варто наслідувати. Достеменно не знаю, чи попереджав про це головний тренер ФК «Тернопіль» Василь Івегеш підопічних, але і для них невдачі, як і для гравців «Ниви», схоже, вже стали суцільними.
ДОМАШНІЙ МУЗЕЙ. Такою колекцією ікон, як у наших «набожних» депутатів і чиновників, можуть похвалитися хіба що всі храми України разом взяті. Що для боговірного українця — святі образи, те для VIPів — вигідне капіталовкладення. Як старовинні книги, монети, дорогий антикваріат, картини. В «опоблоківця» Нестора Шуфрича — 287 картин, у позафракційного нардепа Сергія Тарути — 198 […]
Я, Петро Михайлович Кіндрат, змушений знову звернутися до вас по допомогу у вирішенні мого питання. Річ у тім, що після того, як мій лист був надрукований у газеті, я заходив у селищну раду. Вони нічого не вирішили. Не збирали ніякої комісії, не приходили до мене й нічого не робили. Нагадую вам, що я користувався присадибною ділянкою […]