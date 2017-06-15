№23 від 8 червня 2017 року

Я, Петро Михайлович Кіндрат, змушений знову звернутися до вас по допомогу у вирішенні мого питання. Річ у тім, що після того, як мій лист був надрукований у газеті, я заходив у селищну раду. Вони нічого не вирішили. Не збирали ніякої комісії, не приходили до мене й нічого не робили. Нагадую вам, що я користувався присадибною ділянкою […]