№24 від 15 червня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 15 червня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 15 червня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
«ДОРОГИЙ СОЛДАТИКУ! МЕНІ 9 РОКІВ. МЕНЕ ЗВАТИ ДЕНИС. РАНІШЕ Я БУВ ВЕСЕЛИМ, УСМІХНЕНИМ ХЛОПЧИКОМ. Я ДУМАВ, ЩО ВІЙНА ДЕСЬ ДАЛЕКО, АЛЕ ДЕКІЛЬКА ДНІВ ТОМУ Я ЗРОЗУМІВ, ЩО ВОНА ЗОВСІМ ПОРУЧ. ПІД ІЛОВАЙСЬКОМ ЗАГИНУВ МІЙ ТРЕНЕР РОМАН ІЛЬЯШЕНКО. Я БУВ НА ПОХОРОНІ, ТАМ БУЛИ ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ. БЕРЕЖИ СЕБЕ, СОЛДАТИКУ. ПАМ’ЯТАЙ, ЩО ВДОМА ТЕБЕ ТЕЖ ЧЕКАЮТЬ. ПОВЕРТАЙСЯ […]
Гра в теніс перетворилася на полювання 🙂
Головне територіальне управління юстиції інформує, що залишилось два дні щоб громадські організації подали інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).