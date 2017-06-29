№25 від 22 червня 2017 року

Свою чергову картину під назвою “Антураж” Даг Еллін виконав у кращих традиціяї Голлівуду. Тут і розваги, і адреналін, і гарні дівчата, а головне – добірні жарти, які сподобаються кожному. Не пропустіть – з 30 липня в усіх кінотеатрах країни.