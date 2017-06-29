№25 від 22 червня 2017 року

Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 22 червня 2017 року.
Випуск “Домашньої газети” в ілюстрованому форматі за 22 червня 2017 року.
Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета
Свою чергову картину під назвою “Антураж” Даг Еллін виконав у кращих традиціяї Голлівуду. Тут і розваги, і адреналін, і гарні дівчата, а головне – добірні жарти, які сподобаються кожному. Не пропустіть – з 30 липня в усіх кінотеатрах країни.
Драмтеатр 12 грудня вашій увазі вистава М. Коляди «За крок до тебе», 13 грудня — музична комедія Г. Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці», 16 грудня — вистава А. Касони «Наречена світанкової зорі», а 17 грудня — комедія Р. Куні «Медовий місяць на всі сто». Поч. о 19.00.
Суд визнав винним мешканця Тернопільської області в публічних закликах до порушення територіальної цілісності України та участі в терористичній організації «ДНР».