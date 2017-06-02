Адреси відпочинку

Переможну ходу дівчат із Зборівської ДЮСШ, які нещодавно стали переможницями ювілейних, двадцятих спортивних ігор школярів Тернопільщини, підтримали і хлопці-баскетболісти з цього навчального спортивного закладу. В спортивному залі Тернопільської ЗОШ №27 їм не було рівних під час фінального турніру чемпіонату обласної дитячо-юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2000 року народження і молодших.