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02.06.2017 автор:  Мар’яна Бобрівець

Адреси відпочинку

Драмтеатр

3 та 4 червня охочі мають змогу переглянути прем’єру вистави «Рятуйте, мене женять» (мала сцена). 7 червня запрошують на музичну комедію-жарт «Як наші діди парубкували». 8 червня до уваги глядачів «Наталка Полтавка». Поч. о 19.00.

УД «Перемога»

2, 3 та 4 червня о 16.00 завітайте на прем’єру вистави «Дюймовочка» театру-студії «Тріумф». 9 червня о 16.00 цей колектив представить ще одну прем’єру — «Нові старі історії».

Художній музей

Тут діє виставка, приурочена до Дня захисту дітей «Світ очима дітей».

Філармонія

Тернополян і гостей міста запрошують на концерт з нагоди закриття концертного сезону обласної філармонії. Поч. о 18.30.

Парк імені Т. Шевченка

2—4 червня тут відбуватиметься етногастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда».

До зустрічі наступного тижня!

Фото Віри Перун

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Про автора

Мар’яна Бобрівець

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

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