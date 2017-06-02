Адреси відпочинку

Драмтеатр
3 та 4 червня охочі мають змогу переглянути прем’єру вистави «Рятуйте, мене женять» (мала сцена). 7 червня запрошують на музичну комедію-жарт «Як наші діди парубкували». 8 червня до уваги глядачів «Наталка Полтавка». Поч. о 19.00.
УД «Перемога»
2, 3 та 4 червня о 16.00 завітайте на прем’єру вистави «Дюймовочка» театру-студії «Тріумф». 9 червня о 16.00 цей колектив представить ще одну прем’єру — «Нові старі історії».
Художній музей
Тут діє виставка, приурочена до Дня захисту дітей «Світ очима дітей».
Філармонія
Тернополян і гостей міста запрошують на концерт з нагоди закриття концертного сезону обласної філармонії. Поч. о 18.30.
Парк імені Т. Шевченка
2—4 червня тут відбуватиметься етногастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда».
До зустрічі наступного тижня!
Фото Віри Перун