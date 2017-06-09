Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завтра глядачів запрошують на перегляд комедії «Рятуйте, мене женять!», у неділю — на комедію «Медовий місяць на всі сто». 14 і 15 червня актори знову представлять увазі тернополян та гостей міста «Рятуйте, мене женять!» Поч. о 19.00.

Театр актора і ляльки

11 червня діти зможуть переглянути казку «Царівна жаба». Поч. о 12.00 та 14.30.

УД «Перемога»

10 та 11 червня о 16.00 театр-студія «Тріумф» представить прем’єру «Нові старі історії».

ПК «Березіль»

11 червня о 17.00 розпочнеться концерт-академія заслуженої капели України «Трембіта». Дійство приурочене до 125-річчя з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого. 14 червня тернополяни матимуть змогу завітати на концерт Dzidzio. Поч. о 19.00.

Художній музей

Діє виставка, приурочена до Дня захисту дітей «Світ очима дітей». 15 червня о 15.00 заплановане відкриття експозиції творчих робіт вихованців комунального закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків».

Філармонія

15 червня о 18.30 усіх охочих запрошують на концерт симфонічного оркестру обласної філармонії. Соліст — Ігор Лещишин (гобой) зі США.

До зустрічі наступного тижня!

Фото Віри Перун