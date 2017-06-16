КОБЗАР НОВОЇ УКРАЇНИ. Зворушливою була прощальна промова предстоятеля УГКЦ блаженнійшого Святослава (Шевчука) під час похорону Любомира Гузара. Він називав свого попередника «кобзарем нової України», «душею кожного українця». Зокрема, сказав таке: «У неповторному та унікальному шляху святості Любомира ми бачимо, що сила Божа проявилася у немочі Любомира, коли втративши свій фізичний зір, він ще ширше відкрив зіниці своїх духовних очей. Де б він не заходив, усі ставали… Та кобза, на якій грав блаженнійший Любомир — це душа кожного з нас, кожного українця, незалежно від релігії, конфесії, місця проживання, мови. Він міг своїм оксамитовим баритоном заторкнути такі низькі регістри наших сердець, що здригалися серця навіть тих, хто у Луганську, Донецьку, Сімферополі; в Україні чи за кордоном».

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ВІДДАЙМО НАЛЕЖНЕ. «Помер Збігнєв Бжезінський. Ми повинні віддати належне його розуму, таланту і впливу на зовнішню політику США і Заходу загалом, зокрема й щодо України, — закликає екс-міністр економіки України Віктор Суслов. — Саме Бжезінському належить важлива теза про те, що Росія ніколи не відновиться як велика країна без України. Тим самим він зробив Україну стратегічно важливою для Заходу. Саме Бжезінський багато в чому визначив ефективну стратегію Заходу із забивання клинів між Україною та Росією. І успіх цієї політики. Україна стала тим, чим вона є сьогодні й чим буде завтра багато в чому завдяки Бжезінському».

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«ГВАРДІЯ» МАТИМЕ ПРОДОВЖЕННЯ. Стартували зйомки другої частини військово-патріотичної кінодрами «Гвардія», що розповідає про долі перших добровольців Нацгвардії, які навесні 2014-го просто з Майдану пішли захищати Україну. Прем’єра першої частини серіалу відбулася на «2+2» у травні 2015 року. Саме «Гвардія» на сьогодні є найрейтинговішим серіалом на цьому каналі. Головні події «Гвардії-2» розгортатимуться безпосередньо в зоні бойових дій та у ворожому тилу, де розвідники-гвардійці протистоятимуть російській агресії. Сценарій «Гвардії-2» — як і першої — написав Микола Рибалко. У головних ролях знімаються Олексій Горбунов, Вано Янтбелідзе, Олексій Тритенко, Ахтем Сеітаблаєв, Дмитро Ступка, Анна Топчій, Римма Зюбіна та інші.

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ЧУЖИНА ТАКИ ВАБИТЬ. У Державній міграційній службі стверджують, що з моменту підписання документів про надання Україні безвізового режиму з ЄС спостерігається біометричний «бум» — за день було оформлено 19 тисяч паспортів для виїзду за кордон. У середньому ж за останні тижні видавали по 12—14 тисяч на добу. На Тернопіллі упродовж травня видано понад шість тисяч паспортів для виїзду за кордон й усі — біометричні. А з початку року підрозділи міграційної служби області видали понад 29 тисяч закордонних паспортів.

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УКРАЇНЦІ ЗБУДУВАЛИ НАЙБІЛЬШИЙ ХРАМ У БРАЗИЛІЇ. Храм Пресвятої Трійці освячено 4 червня в бразильському муніципалітеті Сан-Жозе-дус-Піньяйс (штат Парана) у поселенні Марселіно. Місцеві українці йшли до цього майже століття. Площа храму приблизно 740 квадратних метрів, висота — 32 метри, він може одночасно вмістити до 500 осіб. Церкву звели на пожертви вірян, її будівництво тривало дев’ять років. Етнічних українців у Бразилії близько півмільйона, 400 тисяч із них проживає саме в штаті Парана. А в місті, де освятили новий храм, етнічних українців 75 відсотків від загальної кількості його населення.

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ХТО СІЄ ВІТЕР… Українська Галицька партія поширила заяву з вимогою оголосити персоною нон грата на території України архієпископа-митрополита Львівського римо-католицької церкви Мечислава Мокшицького. Приводом стала нещодавня заява архієпископа про «гріх геноциду, що лежить на українському народові» і з контексту якої випливає, що війна на Донбасі — це Божа кара за цей гріх. «Тому вважаємо, — зазначається в заяві, — що особа, яка робить ворожі щодо нашого народу політичні заяви, сіє ворожнечу між українцями та поляками, не має ні морального, ні цивільного права керувати римо-католицькою церквою в Україні, тому як польського громадянина його має бути позбавлено права перебувати на території нашої країни».

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ПО ДІЛАХ ПІЗНАЄТЕ ЇХ. Парафіяни церков УПЦ Московського патріархату люблять говорити, як сильно вони прагнуть миру. «Суть у тому, що задовго до агресії Росії парафії з релігійних організацій із центром в Москві по суті були і є абсолютно легальними майданчиками путінської машини зомбування, — пише у «Фейсбуці» народний депутат України Дмитро Тимчук. — З початком агресії вони залишаються розсадником українофобії та антиукраїнської пропаганди в нашій країні. Храми і монастирі цієї церкви на Донбасі з перших днів агресії були перевалочними базами і складами зброї терористів і російських окупантів… Ця церква і сьогодні, на четвертому році війни, ніяк не прокоментувала події на Донбасі зі своєю активною участю, не кажучи вже про вибачення перед українцями».

За інформаціями видань RISU, «Сільські вісті», «Україна молода», «Тернополяни», «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел