БЕЗ РЕЗУЛЬТАТІВ, АЛЕ ДУЖЕ ІНТЕНСИВНО. Закінчився термін подання електронних декларацій. Майже мільйон посадовців відзвітували про свої статки за минулий рік. Але з’ясувалося, що співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) досі не розпочали перевірку щорічних електронних декларацій чиновників ні за 2016-й, ні за 2015 (!) рік. Хоча саме на основі цих даних можна проаналізувати, збільшився чи зменшився їхній дохід, і відповідно відстежити незаконне збагачення. А тим часом зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за січень ц. р. становила 81,12 тисячі гривень, із яких 32,45 тисячі — надбавка за інтенсивність праці. Цікаво, в чому ж полягає ця інтенсивність?

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ТИМ ЧАСОМ незалежні аналітики на прохання журналістів програми «Гроші», проаналізувавши електронні декларації міністрів, підрахували їхні заробітки. Найбільший дохід має глава уряду Володимир Гройсман – 28 мільйонів. Із них майже половину він одержав від продажу майна — лише за один автомобіль-позашляховик виторгував три мільйони. Після нього у трійці найзаможніших урядовців — міністр юстиції Павло Петренко (47 мільйонів) та міністр енергетики Ігор Насалик (35 мільйонів). Офіційний аутсайдер щодо статків — міністр фінансів Олександр Данилюк: він задекларував зарплату 375 тисяч гривень, 130 тисяч доларів готівкою та 17 тисяч британських фунтів, які має його дружина.

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НАВІЩО РОСІЇ ДОНБАС? «Наміри Російської Федерації — це створення зони постійної соціальної і військової напруги всередині самої України шляхом повернення цих територій на умовах федералізації України або надання особливого статусу окремим районам Донецької та Луганської областей, який дозволить блокувати будь-які рішення центрального уряду щодо європейського вектора розвитку України та її інтеграції в Європейський Союз. Росія йде за сценарієм, який був нею відпрацьований в Абхазії, Південній Осетії та Придністров’ї: захоплення певної території, створення проросійської адміністрації і «заморожування» конфлікту з метою підтримки постійної напруги всередині цих країн», — зазначає «Українське слово».

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УПАВ ОСТАННІЙ. У Києві знесли останній пам’ятник Леніну. Постамент вождю світового пролетаріату ховався у сквері на території колишньої швейної фабрики у Голосіївському районі на вулиці Козацькій. Сьогодні тут розташовані офісні центри. На знесення цього пам’ятника держава навіть виділяла гроші, але коли дійшло до справи, знайти їх не змогли. Тоді власниця території найняла робочих за свій рахунок — і останнього Ілліча Києва нарешті повалили.

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ЯКИЙ У КОГО ВИХІДНИЙ… Кожен двадцятий українець готовий працювати у вихідні. Проте у суботи-неділі трудиться більша кількість — 13—15 відсотків. 58 відсотків опитаних проводять вікенд, поринаючи у домашні клопоти. 52% присвячують час сім’ї та друзям. Кожен другий бере до рук книжку, йде в кіно чи театр, відвідує лазню… Кожен третій відсипляється. Кожен четвертий насолоджується тишею. Кожен п’ятий вирушає у мандрівку, катається на велосипеді чи роликах, грає у футбол або просто виходить на прогулянку. Такі дані опитування міжнародного кадрового порталу HeadHunter.ua.

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У ЗАРОБІТЧАН НАСТРІЙ ОПТИМІСТИЧНИЙ. На 71 євро (а це більше двох тисяч гривень) зросла в середньому зарплата українських працівників у Польщі за останні два роки. 94 відсотки наших заробітчан задоволені своєю роботою. 48% хотіли б працювати у Польщі на постійній основі (у 2015 році таких було лише 10 відсотків). 29% заробітчан працюють за фахом (два роки тому таких «щасливців» було тільки вісім відсотків). Такі дані наводить Польське радіо.

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ТІЛЬКИ ЦИФРИ. 12400 українців загинули у дорожньо-транспортних пригодах за останні три роки. Ще понад 100 тисяч були травмовані, каже прем’єр-міністр Володимир Гройсман. 15 українських пам’ятників знищили в Польщі за останні три роки. В Україні невідомі зруйнували чотири польських пам’ятники, але всі вже відновлені за державні кошти. 902690 українців підписали за два роки хоча б одну петицію на сайті Президента. 11 петицій були з пропозицією забрати звання Героя України в Надії Савченко. Загалом вони набрали 18089 голосів. Німий український фільм «Тарас Трясило» про боротьбу запорозьких козаків проти польської шляхти 1926 року виробництва зібрав у світовому прокаті 1928 року 105 тисяч доларів. За сучасним курсом це 39,6 мільйона гривень.

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ДЕМОКРАТІЯ ПО-РОСІЙСЬКИ. «Остання надія» російської демократії Олексій Навальний на карті Російської Федерації обвів Крим червоним колом, щоб ні в кого не було сумнівів. Він заявляв, що Крим повертати Україні не можна. Такі ж заяви робив і інший демократ — Ходорковський. Демократка Ірина Хакамада захоплювалася бліцкригом (це її вислів) Путіна в Криму. Демократ Леонід Гозман стверджував, що Крим треба було забрати в України інтелігентніше, культурніше, але все одно — забрати. І при цьому російські демократи часто ображаються, що їх в Україні люблять не так палко, як їм цього хотілося б, зазначає «День».

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Українське слово», «Високий Замок», «Газета по-українськи», «День», RISU, «Україна молода».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел