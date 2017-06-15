ДМИТРИКІВ ОЛІВЕЦЬ-МАЛЮВЕЦЬ

ЩЕ МАЛЕНЬКИМ, КОЛИ ВОНИ ЖИЛИ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ, ДМИТРИК УСЕ ПРОСИВ У МАМИ ПАПЕРУ ТА ОЛІВЦЯ, ЩОБ ПОМАЛЮВАТИ. ЩО? А ВСЕ, ЩО БАЧИВ, ЩО НАРОДЖУВАЛОСЯ В ДИТЯЧІЙ ФАНТАЗІЇ. ТОЙ ОЛІВЕЦЬ-МАЛЮВЕЦЬ ОТАК І СУПРОВОДИВ ХЛОПЦЯ, ПОКИ ВІН ПІДРОСТАВ, СТАВАВ ДОРОСЛІШИМ. І ОСЬ ТЕПЕР СТРУНКИЙ ЮНАК З ВОГНИСТОЮ ЧУПРИНОЮ, ХОЧ ЦИГАРКУ ПРИКУРЮЙ, ЗАПРОШУЄ НА ПЕРШИЙ СВІЙ ВЕРНІСАЖ У ФОЙЄ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ. ПРАВДА, ПОПЕРЕДНЬО СВОЇ РОБОТИ ВІН ВИСТАВИВ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ, ДЕ НАВЧАЄТЬСЯ НА ТРЕТЬОМУ КУРСІ. В ЙОГО АРСЕНАЛІ ФАРБИ І ПЕНЗЛИК, ТА Й РІЗЕЦЬ, БО В УЧИЛИЩІ ВІН ОПАНОВУЄ ХУДОЖНЮ РІЗЬБУ ПО ДЕРЕВУ. АЛЕ В СВОЄМУ МАЛЯРСТВІ І ПРО ОЛІВЕЦЬ НЕ ЗАБУВАЄ.

Дмитро Шіхов, так би мовити, світиться на багатьох конкурсах юних авторів. Часто здобуває призові місця, про що свідчать грамоти та дипломи. Особливо пишається хлопець участю в українсько-литовському проекті «Здай кров заради життя». З дванадцяти тисяч малюнків журі оцінило його проект, образно кажучи, «бронзою», цебто третім місцем. Є у нього нагороди з VI Всеукраїнського фестивалю писанок, Всеукраїнського конкурсу малюнків «Податки очима дітей» та ін. У багатій уяві Дмитра рояться сюжети, художні задуми. Деякі вже лягають першими мазками на папір. У процесі авторського переосмислення, трапляється, якась картина при завершенні стає геть не схожою на початковий задум — такі особливості творчості.

Що ж зображує юний художник на своїх малюнках? Тематика дуже багата, як навколишній світ. По-своєму автор інтерпретує тему війни та революції, любить створювати ніжні жіночі образи. Є кілька цікавих чоловічих портретів. Приваблюють юнака і соняхи у вазі, і квітка півника на бабусиному городі, і щогли старого вітрильника. Звичайно, в роботах Дмитра Шіхова ще є немало недосконалості. Але він наполегливо вчиться, відвідує студію академічного малюнка, яку веде в училищі Надія Ярославівна Карамзин. І мріє про навчання у виші. Ось тільки закінчить через рік своє училище і стане штурмувати художні цитаделі Києва. Не десь, а саме в столиці. Бо там усе, що не кажіть, рівнем вище: і різних виставок — лише встигай відвідувати, і якісь зірки приїздять на гастролі частіше. Духовно-мистецьке надбання само до тебе притягується, як пилок до одежі на квітучому ріпаковому полі.

Фоторепортаж Василя БУРМИ.