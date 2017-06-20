Новий держреєстр

У Тернопільській ОДПІ проінформували, що ДФС України наказом від сьомого червня 2017 року за номером 406 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Водночас, втратив чинність наказ ДФСУ від 20 квітня 2017 року за номером 275.

Докладніше з Переліком можна ознайомитися на сайті ДФС України (за посиланням http://sfs.gov.ua/), у Центрі обслуговування платників Тернопільської ОДПІ за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ