Після перерахунку пенсій

ІЗ ТРАВНЯ ВІДБУВСЯ ДОВГООЧІКУВАНИЙ ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ — ПЕРШИЙ У ЦЬОМУ РОЦІ. ЦЕ БУЛО ПОВ’ЯЗАНО ЗІ ЗБІЛЬШЕННЯМ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ Й МІНІМАЛЬНОЇ ПЕНСІЇ ДО 1312 ГРН. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕРАХУНКУ МАЄМО ТАКУ КАРТИНУ.

У Тернопільській області майже 294 тис. пенсіонерів, з яких майже 8 тис. — пенсіонери силових структур. У середньому люди пенсійного віку отримували трохи більше як 1500 грн на місяць, тепер у середньому мають понад 1600 грн.

— На квітень середній розмір пенсії становив 1552 гривні 49 копійок. Це на 9,4 відсотка більше, аніж за аналогічний період минулого року. Тепер середній розмір пенсії — 1619 гривень 44 копійки, — каже начальник головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області Ігор Іванович Москалик. — Як відомо, з травня збільшився рівень прожиткового мінімуму до 1312 гривень на місяць. Тепер непрацюючі пенсіонери, за наявності необхідного стажу, отримують пенсію не нижчу як 1312 гривень (раніше — 1247 гривень).

За словами Ігоря Івановича, пенсіонерам не потрібно було звертатися за перерахунком пенсії в управління Пенсійного фонду — все зроблено в автоматичному режимі.

Видатки на пенсійні виплати за 5 місяців становили 2 млрд 386 млн грн, що майже на 203 млн більше, як на цей час торік. Область дотаційна — своїх коштів на пенсійні виплати мали 817 млн грн. З державного бюджету поступило 2 млрд 195 млн грн.

— Власними коштами ми себе забезпечуємо майже на 34,2 відсотка, — каже Ігор Москалик.

Ті, хто має страхового стажу мінімальних 15 років, отримують, як і раніше, 949 грн. Якщо людина не має повного страхового стажу, вона має можливість доплатити до мінімального страхового внеску, звернувшись за розрахунком до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання. А за відсутності страхового стажу можна заключити договір про добровільну участь у соціальному страхуванні, звернувшись до органів Державної фіскальної служби.

— Мінімальний розмір пенсії за віком, а таку отримує 80 відсотків пенсіонерів (228,8 тисячі осіб), — 1312 гривень, — каже перший заступник начальника головного управління Алла Всеволодівна Якубовська. — Після того, як мінімальна заробітна плата зросла до 3200 гривень, зріс розмір єдиного соціального внеску. Уже за п’ять місяців цього року ми отримали 119,6 відсотка до планових завдань. Торік за цей час ЄСВ надійшло 528,2 мільйона гривень, цього року — 805,9 мільйона.

Збільшилася в області кількість застрахованих осіб: у січні таких було 182,9 тис., у квітні — 188,1 тис. чоловік.

Валентина БАЦА.

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