Подіум просто неба

МИНУЛОЇ СУБОТИ ВЧОРАШНІ ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКИ ВІДСВЯТКУВАЛИ ВИПУСКНІ БАЛИ. У ТЕРНОПОЛІ ВІДБУЛОСЯ ТРАДИЦІЙНЕ СВЯТО «ВИПУСКНИК—2017». ЮНІ Й КРАСИВІ, В РОЗКІШНИХ НАРЯДАХ ТА НОВИХ, ДОРОСЛИХ ОБРАЗАХ ВИПУСКНИКИ ШКІЛ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КРОКУВАЛИ ПОДІУМОМ ПРОСТО НЕБА, ЩО ВІД РАНКУ СУПИЛОСЯ ХМАРАМИ, АЛЕ ВСЕ Ж ЗМИЛОСЕРДИЛОСЯ Й СТРИМАЛО ДОЩ. ВІД НАДСТАВНОЇ ЦЕРКВИ ДО МІСЬКОГО СТАДІОНУ СТОЯЛИ ОБАБІЧ ДОРОГИ ТЕРНОПОЛЯНИ — СПОСТЕРІГАЛИ ЗА ФЕЄРІЄЮ НАРЯДНИХ СУКОНЬ І ЗАЧІСОК. РУХ НА ВУЛИЦІ РУСЬКІЙ ТА ПРОСПЕКТІ СТЕПАНА БАНДЕРИ БУВ ПЕРЕКРИТИЙ.

Перед парадом центральну тернопільську асфальтівку варто було б помити. Бо серце трохи щеміло, коли деякі випускниці підмітали її шлейфами своїх суконь. Не всі бережно взяли їх на руку. Стільки атласу, шифону, шовку і мережива ще, мабуть, не волочилося Руською. Тупотіли нею і босі ноги: декотрі дівчата просто втомилися від підборів, а декотрі, як-от випускники школи №16, запізнилися, тож мусили наздоганяти парад босоніж.

Навпроти Надставної церкви колону щедро кропив свяченою водою отець Дмитро Лисак. Відтак кожен навчальний заклад старався привернути до себе увагу чи то скандуванням, чи костюмованими персонажами на передньому краї. У тому числі чотирилапим, як школа №29. Школа №24 традиційно крокувала із власними оркестром і мажоретками.

…Вочевидь, випускники розігнали хмари над містом своїми усмішками, бо таких, котрі плакали б за шкільними роками, ми не зустрічали. У долі випускниці школи №13 Наталі Стареправо цей випускний уже другий, адже торік дівчина закінчила хорову школу «Зоринка». Теж були і сукня, і зачіска, і концерт, і ресторан, але емоції зовсім інші. Коли закінчувала «Зоринку», то плакала, а сьогодні на душі райдужно-радісно, як і має бути на старті в майбутнє. У цьому майбутньому Наталя мріє вчитися у Львові й стати журналісткою.

Не бачить причин для смутку і «золота» медалістка школи №6 Ірина Горохівська. Дівчина склала ЗНО з трьох предметів на 190 із «плюсом», вступатиме на факультет іноземних мов теж до Львова. Найбільше, каже, сумуватиме за однокласниками і вчителями, бо саме завдяки їм гарні враження від школи грітимуть їй душу довіку. Іра хоче стати успішною перекладачкою, працювати за кордоном.

Та мрія про майбутніх фах на першому місці тільки у випускників. Батьки ж мріють, аби дітям було добре. Марія Стареправо не хоче відпускати дочку далеко від дому, проте задля її щастя і здійснення мрій готова пережити розлуку, як і будь-яка мама.

— Батьки передусім хочуть для своїх дітей здоров’я і щастя в мирній країні, — каже Лариса Богданівна — мама випускниці школи №5 Марти Кузів. — Це єдина мрія на всіх.

Іще Лариса Кузів розповіла, що найбільше сумуватиме за батьківським колективом. Він протягом одинадцяти років міцно здружився, всі завжди відгукувалися за першим покликом на будь-яку ініціативу. Старалися, аби дітям було цікаво проводити дозвілля класом. Батьки разом із класним керівником Зоряною Гуцул підготували їм до випускного сюрприз — записали пісню. І так сумно, що це була остання спільна справа у стінах школи.

…Фінішувала хода випускників на міському стадіоні. Там нагороди отримали медалісти, переможці традиційного конкурсу серед випускників на краще вишите вбрання… Цьогоріч із 1173 тернопільських випускників «золоті» медалі красувалися на грудях 73 осіб, «срібних» удостоєні 44. Восьмеро осіб отримали від міської ради по тисячі гривень за кращі вишивані наряди. Відтак публіку розважав гурт «Тартак». А над вечір свято перемістилося у ресторани.

За інформацією заступника начальника управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ганни Зварич, цьогоріч школи та загальноосвітні заклади Тернопільщини закінчили 4794 випускники. Кількість медалістів по області оприлюднять на початку серпня, коли розглянуть усі апеляційні заяви щодо результатів ЗНО.

Фото Василя БУРМИ