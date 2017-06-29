ВІДТЕПЕР БІЛЯ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО ВИЩОГО УЧИЛИЩА КУЛЬТУРИ СИДІТИМЕ НА ЛАВОЧЦІ ВІЧНИЙ АБІТУРІЄНТ.

Його, а точніше, садово-паркову скульптуру «На роздоріжжі» виконали цьогорічні випускники спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво»: Володимир Багрій і Надія Гикава з Гусятинщини, Діана Сметана з Волочиська та Михайло Мануляк із Сатанова, що на Хмельниччині. Скульптура — це дипломна робота студентів, керівник якої — випускник цього ж училища Олег Котик.

Скульптори розповідають, що їхній абітурієнт «сів» перед вибором майбутньої спеціальності. Він опинився на роздоріжжі: ліворуч підеш — духовий інструмент знайдеш, праворуч підеш — за мольберт сядеш, а прямо підеш — актором будеш. На обличчі хлопця застигли хвилювання і сподівання. Біля абітурієнта стоїть футляр від духового інструмента, наплічник із художнім приладдям, а в руці хлопець тримає книжку. Одне слово, кожен студент має упізнати в цій скульптурі себе.

Друга частина роботи — лавка зі стилізованими боковинами у вигляді ліри. Саме цей музичний інструмент є символом училища.

До слова, навчаючись в училищі на спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво» (голова предметно-циклової комісії, відмінник освіти України Олена Ткачук), студенти опановують різні його види й урешті обирають той, який їм за чотири роки найбільше припав до душі. Цьогоріч дипломними роботами випускників відділення були і камізельки, оздоблені бісером, і шкіряна безрукавка, прикрашена різними техніками шкіряного плетіння, і вишиті сорочки, і дуже цікавий екопроект новорічної ялинки з вертепом, і вітраж, і декоративний живопис.

Мирослав САЛКО.

Фото з вільних джерел