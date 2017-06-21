Справжні молодці!

Завершення минулого тижня і початок цього порадували прихильників «королеви спорту» відразу двома всеукраїнськими стартами. І під час обох одними з головних героїв стали молоді тернопільські атлети.

За хронологією спочатку треба згадати про Всеукраїнські змагання з легкоатлетичних метань пам’яті заслуженого тренера України Леоніда Смєлаша. В Кончі-Заспі під Києвом під час суперечки дорослих у метанні диска не мав собі рівних майстер спорту Іван Панасюк. Тренер Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, нагадаю, активних виступів не припиняє. Під час завершення минулого сезону і початку нинішнього напружено працював над відновленням оптимальної спортивної форми.

І під керівництвом досвідченого наставника Василя Яковіва бажаного, схоже, домігся. Після його найкращої спроби двокілограмовий снаряд приземлився на позначці 59 метрів 59 сантиметрів. Ще одна, після тріумфу на командному чемпіонаті України, вагома перемога. Найближчого конкурента стипендіат Тернопільського обласного відділення НОКу України знову випередив майже на два метри. Натомість змагання юніорів порадували вже тренера Панасюка. Його з Олегом Данилюком підопічний Олександр Шилівський виборов третє місце — 49 метрів 43 сантиметри.

Та не це його досягнення запам’ятається насамперед. У секторі для штовхання ядра знову відбулася принципова суперечка двох студентів Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Причому досвідченіший Іван Карюк удруге цього року ризикував поступитися Олександрові Шилівському. Однак підопічному Івана Чуби і Михайла Васірука вистачило психологічної стійкості, аби в завершальній шостій спробі штовхнути кулю на 18 метрів 82 сантиметри і на 12 сантиметрів усе-таки випередити головного конкурента.

Але і в Олександра жодних претензій до себе бути не може. Завдяки спробі на 18 метрів 70 сантиметрів підкорив кваліфікаційний норматив на липневий чемпіонат Європи серед юніорів в Італії. Щоправда, обом ще доведеться підтвердити своє право на місце в збірній під час чемпіонату України, який наступних понеділка-середи, 26—28 червня, відбудеться в Луцьку. Адже, окрім виконання кваліфікаційного нормативу, потрібно ще й на чемпіонаті посісти одне з двох чільних місць.

Як це вдалося, причому відразу двічі, молодшому за них студентові коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету Василеві Макуху. В Кропивницькому, де вчора завершився чемпіонат України серед юнаків і дівчат 2000 року народження та молодших, фахівці з уболівальниками дочекалися нового протистояння двох найталановитіших вітчизняних спринтерів цієї вікової групи — вже згаданого підопічного тренерського подружжя Оксани і Богдана Дудів з Тернопільської ОДЮСШ і Олександра Савенка із Черкащини.

Обоє, звісно, без проблем добралися до фіналу бігу на 100 метрів, під час якого інших шість конкурентів просто… не помітили. Дві третини дистанції лідирував Василь, а ось фінішний спурт краще вдався Олександрові, який вперше виконав норматив майстра спорту — 10,65 секунди. А Василеві до почесного звання не вистачило всього-на-всього однієї сотої секунди — 10,71.

Утім без золотої медалі Василь Макух не залишився. У вирішальному забігу на 200 метрів не тільки впевнено переміг, а й так само виконав кваліфікаційний норматив на липневий юнацький чемпіонат світу. Тож у столиці Кенії Найробі матимемо змогу спостерігати не лише за суперечкою обох з найсильнішими спринтерами планети, а й за стараннями Василя Макуха на вдвічі довшій дистанції.

«Золото» чемпіонату України Василь Макух, до речі, завоював учора. А ще одну медаль до скарбнички збірної теж учора вибороли відразу четверо атлетів. В естафетному бігу 100+200+300+400 метрів Назар Флисник, Василь Макух, Андрій Мархевка і Вадим Трач стали найкращими в своєму забігу — 2 хвилини 00,43 секунди. Однак у двох наступних ровесники із Сумщини і Рівненщини зуміли цей час, хоч і не набагато, але покращити. Тож «бронза» і деяке розчарування. Передусім через те, що в стартовому забігу для наших земляків не знайшлося гідних конкурентів, які допомогли би їм ще більше пришвидшитися.

Вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Вадим Трач та Андрій Мархевка (тренери — Олег Данилюк і Наталія Гавронська), гідно себе зарекомендували і в особистій суперечці на дистанції 400 метрів. Знову оновивши особисті досягнення, Вадим пробився до фіналу, де фінішував сьомим (50,78 секунди), а Андрій у підсумковому протоколі розмістився відразу за вісімкою найкращих — 51,48 секунди. Натомість Владислав Кравчук з Тернопільської ОДЮСШ навряд чи залишився задоволений власним виступом на дистанції 2000 метрів з перешкодами. Перед стартом підопічний Оксани і Богдана Дудів планував поборотися не тільки за одне з двох чільних місць, а й за виконання кваліфікаційного нормативу на вже згадану світову першість. Однак сил, вочевидь, не розрахував і фінішував четвертим — 6 хвилин 16,52 секунди.

У літню пору престижні легкоатлетичні старти, здається, не припиняються ні на мить. Перед уже згаданим юніорським чемпіонатом України в Луцьку вболіватимемо ще й за двох тернопільців, які в складі збірної України виступлять найближчих суботи-неділі, 24—25 червня, на командному чемпіонаті Європи. В бігу на 3000 метрів з перешкодами спробує свої сили Наталія Стребкова, в метанні диску — Іван Панасюк.

На фото: вгорі — Василь МАКУХ зі своїми наставниками Оксаною і Богданом ДУДАМИ; головний конкурент Івана Карюка Олександр ШИЛІВСЬКИЙ.

Фото автора і Василя БУРМИ