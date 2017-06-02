У чому специфіка тестів?

У вівторок, 23 травня, українські одинадцятикласники склали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. Згодом частина дітей поділилася враженнями про нетипові тестові завдання.

Чому запитання видалися випускникам незвичними, я поцікавилася у заступника директора навчально-виховного комплексу «Великобірківська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів-гімназія імені Степана Балея», вчителя української мови і літератури, члена експертної групи встановлення порогового бала Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Людмили Радьо.

Як зазначила Людмила Несторівна, цього року тести справді здивували нетиповістю формулювання запитань, хоча водночас всі тестові завдання відповідали шкільній програмі.

За словами пані Людмили, створювалося враження, що тести з української мови були більше спрямовані на перевірку теоретичних знань, а не мовленнєвої компетенції, вміння спілкуватися. Скажімо, в одному із завдань треба було вказати, під якою цифрою стоїть розділовий знак, вжитий не за тим правилом. Тобто дитина не лише повинна знати правило щодо кожного розділового знаку, а ще й помітити, де він не відповідає цьому чи іншому правилу.

Навряд чи простим було і наступне формулювання завдання: «Апостроф ставиться в кожному слові рядка, крім…» Особливо якщо врахувати, що багато випускників хвилюються і в стресовій ситуації можуть прочитати лише початок завдання, а решту опустити.

— А з української літератури, наприклад, треба було впізнати твір за подією. Й не основною, а другорядною, на яку навіть не всі старанні учні під час прочитання звертали увагу. Важко сказати, що впливає на вибір фахівцями таких завдань. У мене склалося враження, що тестові завдання з цього предмету перевіряли більше логіку, ніж знання тексту, — зазначає Людмила Радьо.

Водночас пані Людмила стверджує, що навряд чи ці зміни кардинально вплинуть на результати ЗНО з української мови та літератури. Тим паче, діти по всій Україні перебували в однакових умовах. До того ж коли є складніші тести, то, як правило, буває краща рейтингова шкала. Чи не в найкращих умовах нині десятикласники — у них ще є час підготуватися до ЗНО.

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