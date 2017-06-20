В «акцизній» декларації зміни

Шостого червня 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України за номером 451, яким затверджено зміни до форми декларації акцизного податку та порядку її заповнення і подання. Про це повідомили в Тернопільській ОДПІ.

Змінами зокрема передбачено доповнення розділу В «Податкові зобов’язання з реалізації пального» декларації акцизного податку новим рядком за кодом операції В18 «Сума податкових зобов’язань (сума значень рядків В1-В1о та В17 за вирахуванням рядка В11)».

Також уточнено, що розділ ІІ Розрахунку суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів заповнюється платниками податку при виправленні або уточненні показників звітності за податкові (звітні) періоди до першого січня 2017 року.

Згаданий наказ опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від шостого червня 2017 року, № 44.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ