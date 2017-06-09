Викрили наркобізнес

ТРИ РОКИ ЗА ГРАТАМИ ЗА ЗБУТ НАРКОТИКІВ НЕ СПИНИЛИ ТЕРНОПОЛЯНИНА. ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ТЕРМІНУ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЧОЛОВІК ПО-НОВОМУ РОЗПОЧАВ ВЛАСНИЙ «БІЗНЕС». ЯКЩО РАНІШЕ ВІН ТОРГУВАВ БІЛЬШ ЛЕГКИМИ НАРКОТИКАМИ, ТО ПІСЛЯ ВИХОДУ З В’ЯЗНИЦІ ПЕРЕЙШОВ НА ВАЖЧІ.

Торгову точку облаштував на масиві «Сонячний», в районі вулиці 15 Квітня. Продавав опій з рук.

За словами начальника підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП у Тернопільській області Михайла Димиди, до них із заявою про ймовірного торговця наркотиками звернулися мешканці мікрорайону. Вони повідомили, що чоловік розповсюджує опій підозрілим особам.

У ході слідчо-оперативних заходів стало відомо, що наркоторговець — 24-річний тернополянин. Він не лише продає, а й сам активно вживає наркотики ще із сімнадцяти років. Під час реалізації чергової дози оперативники його затримали відповідно до статті 208 КПК.

«Бізнесмен» просив за два мілілітри опію триста гривень. Готову сировину, вважають правоохоронці, він купував у сторонніх осіб, а потім реалізовував дорожче.

Окрім цього, оперативники довели причетність тернополянина до кількох фактів крадіжок з автомобілів. Чуже майно чоловік продавав, а на виручені гроші закуповував свіжий опій.

Наркоторговця заарештували, але з можливістю внесення застави у розмірі 80 тисяч гривень. Йому оголосили підозру за статтею 307 частина 2 ККУ — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно. Оперативники встановлюють шляхи надходження товару. Триває слідство.

А. ЗИМНЕНКО.

Фото з вільних джерел