Як сі схоче сирника…

Сидимо минулого тижня із сусідами на лавочці під хатою, балакаємо про те про се. І Зоська каже: «Ото вже кілько тої цибулі в мене зісохло на грядці, кілько вжем цєпетам викришила, а сама ще салату з тої цибулі не їла. А воно ж таке добре. Бараболь не раз баняк звару, миску цибулі накришу, грудку сира кину, сметани хляпну або квасного молока, зо старим сяду і — вйо. Тре нинька вечером зробити. Бо як ми курита всьо зідят, то коли воно мені ще виросте…» Отакий-во в нас сільський простий, но делікатес. Йде, як по маслу. Тілько смик і лик. І головне, що всьо під руками є.

Я ото не знаю, чи йде ще теє «Світське життя» по телевізору. Но колись видів, як показували, які то смаколики наші зірки їдят. Викластисі до них тре, а їсти не дуже от і є що. Отакво раз до писка занести. І дивуйсі потім, чо наші співаки, політики так за грошима сі гонят. Та спробуй-во накуписі тих складників. Не в кажнім магазині знайдеш, а як знайдеш, то добре полярош помнеш. У народу же свої марципани, недорогі і, що найголовніше, такі порціянові, же як сів, то ледве потім встанеш.

Не знаю, як ви, а я вже давно сирника не їв. Марципан ще той. Особливо, коли коло него файно походити й різних добавок накласти. Тож рихтуємо.

Для тіста нам тре дві шклянки муки, 125 грам маргарини, два жовтки, столову лижку порошку для випічки, півшклянки цукру і дві столових лижки сметани. Маргарину розтираємо з мукою і порошком до випічки, додаємо жовтки, які попередньо збиваємо з цукром і сметаною. Всьо файно вимішуємо. Тісто має бути легке й не липнути до рук. Розкачайте його, глибоку бляшку застеліт пергаментним папером і викладіт на него тісто. Теперка беремсі за масу. Блендером змішати два кіля сира, шклянку цукру, дві яйци і ще штири жовтки, півтори шклянки молока, півшклянки олії, пачку ванільки і два вершкові пудинги. Виляти тую масу на тісто. Духовку розігріти до 180 градусів, поставити в неї сирник і пекти його десь так хвилин 30—40. Тим часом можна сі взєти за білкову масу: шість білків збити зо склянкою цукру. Окремо змішати три столових лижки кокосової стружки, дві — цукру, їдну — муки і столову лижку масла, перетерти, жеби не було грудочок. Як сирник сі спече, витягнути його, поляти білковою масою і посипати кокосовою присипкою та й ще раз поставити в духовку. Пекти до появи золотистої скоринки.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича