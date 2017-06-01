ЗАМІСТЬ УЧНІВСЬКОГО — ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК

Із вересня учні та студенти обласного центру користуватимуться персоніфікованими безконтактними картками для оплати проїзду. Для виготовлення цієї картки у навчальних закладах уже проводять анкетування.

Начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський пояснив, що електронний квиток діятиме в межах Тернополя і надаватиме школярам і студентам 50-відсоткову знижку на проїзд у всіх видах громадського транспорту, крім таксі. Водночас дія учнівських та студентських квитків попереднього зразка не скасовуватиметься при користуванні залізничним транспортом, поїздках до районних центрів та між обласними.

Слід зазначити, що вартість картки для школяра сягає 57 гривень. Електронний квиток, наче рахунок мобільного телефону, слід буде поповнювати коштами. Учні зможуть користуватися ним протягом тривалого часу.

За словами директора КП «Тернопільелектротранс» Андрія Мастюха, ця картка буде зареєстрована у системі, а інформація, подана у ній, звірена із навчальним закладом.

«Така практика є поширеною у всьому світі. Електронними квитками успішно користуються у Прибалтиці, Польщі та інших європейських країнах», — зазначив Андрій Мастюх.

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