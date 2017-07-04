Арена змагань — повноводний Серет

Місто Чортків багате своє історією, цікавою архітектурою, славними мешканцями та принадою для водного туризму — повноводною річкою Серет. Саме в міському парку імені Івана Франка, повз який протікає Серет, упродовж трьох днів відбувалися баталії відкритих юнацьких обласних змагань серед юнаків та юнок зі спортивного туризму у виді водний туризм.

Не можна також не згадати і про те, що ці старти є всеукраїнські, проходять під девізом «Спорт для всіх у парках і скверах» та були присвячені Дню Героя і Дню молоді.

Розпочалися змагання на швидкісній дистанції спринту. В байдарці-двійці фінішну стрічку першим перетнув тернопільський екіпаж у складі Назарія Кошулинського і Владислава Паславського. Друге і третє місця вибороли Анастасія Кулик та Ірина Поліщук із Збаразького району й Анна Ліпська і Марія Огородник з Чорткова. У катамарані-двійці чемпіонський титул вибороли Андрій Гонтарчук з Денисом Поповичем із Збаразького району. За ними — Сергій Андрійчук і Віталій Андрусишин з Тернополя, Олег Махно та Арсен Школьний з Чорткова. Нарешті перегони катамаранів-четвірок завершилися перемогою Володимира Кіндратіва, Віталія Шумайка, Владислава Андрушкевича та Софії Сиримули із Збаразького району. Друге місце завоював екіпаж господарів, третє — квартет з Тернополя.

А змагання продовжилися виступами на дистанції слалому, під час якого Анастасія Кулик з Іриною Поліщук зуміли взяти реванш у переможців першої дисципліни. Натомість Андрій Гонтарчук з Денисом Поповичем утримали лідерські позиції в катамарані-двійці. Так само, як дружний квартет із Збаражчини на катамарані-четвірці. Завершальною ж дисципліною став командний слалом. В обох класах катамаранів чемпіони знову продемонстрували свій високий рівень підготовки.

Тож і в командному заліку — заслужена перемога любителів водного туризму із Збаразького району, які тренуються під керівництвом Ігоря Поповича. Збірна господарів порадувала свого наставника Івана Канчука титулом віце-чемпіонів. А відзнак за третє місце удостоїлися юнаки і дівчата з Тернополя.

Організували традиційні старти Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді (директор Оксана Пшенична) і Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (директор Володимир Ванджура). Організатори висловлюють щиру вдячність міському голові Чорткова Володимирові Шматьку, начальнику відділу молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Вікторові Нагірному та працівникові стадіону цього ж міста Борисові Провальному, які доклали багато зусиль для проведення спортивного свята.

Нехай наполегливість, здоровий спосіб життя і стрімкі ріки сприяють новим зустрічам юних мандрівників та вдалим стартам на спортивно-туристських дистанціях.

Фото Романа РОМАНИШИНА