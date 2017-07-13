Трохи більше ніж за півдоби після завоювання срібної медалі в бігу на 5000 метрів на чемпіонаті України з легкої атлетики в Кропивницькому майстер спорту Іван Стребков уже був у Скалаті, де минулої неділі відбулися фінальні змагання сільських спортивних ігор Тернопільщини. Встиг приїхати, аби постояти за честь рідного Бучацького району в комплексній легкоатлетичній естафеті.

Суботнє «срібло», нагадаю, стало для Івана другою нагородою чемпіонату. За два дні перед тим виборов ще й бронзову медаль у бігу на 1500 метрів. І в обох дисциплінах, не можна не відзначити, вів надзвичайно напружену суперечку за чемпіонський титул. Причому, коли на коротшій дистанції підопічний Ігоря Сташка та Олександра Степанюка переможцеві і срібному призерові програв менше двох секунд (3 хвилини 52,23 секунди), то володаря «золота» і «срібла» в бігові на 5000 метрів розділили всього-на-всього 0,23 секунди — 14 хвилин 10,71 секунди.

Прийнявши ж у Скалаті заслужені привітання з успішним виступом, Іван Стребков запевнив прихильників свого таланту, що віддав боротьбі всі сили. Саме через цю обставину негативно відповів на запитання, чи не відчуває деякого розчарування. Адже перемога була такою близькою. Суперників не можна не поважати. І минулої суботи старший за нього на чотири роки Володимир Киц із Київщини на доріжці довів, що хоч і на мить, але сильніший.

Після цих слів Івана можна тільки уявити, що ж тієї хвилі відчував минулої суботи в секторі для метання диска його 25-річний ровесник, інший наш майстер спорту Іван Панасюк. Тренер Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, який в обласній ШВСМ не припиняє удосконалювати ще й власну майстерність під керівництвом Василя Яковіва, під час попередніх всеукраїнських стартів цього сезону поразок практично не знав. Однак — за відсутності головного конкурента на вітчизняній арені, учасника торішніх літніх Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро Олексія Семенова з Донеччини.

І ось перше побачення фаворитів. Старший аж на одинадцять років і, без сумніву, досвідченіший суперник із першої ж спроби недвозначно натякнув, хто кого має наздоганяти — нехай усього сімнадцять сантиметрів, але перевага за ним. До п’ятої спроби обоє встигли виконати по два невдалі кидки та Семенов збільшив перевагу до 22 сантиметрів — 57 метрів 77 сантиметрів. Коли суперники рівні за класом, ой як нелегко здобувати перемогу.

Що за такої ситуації міг вдіяти Іван Панасюк? Правильно — зібравши волю в кулак, постаратися продемонструвати все, на що здатен. Коли передостанній кидок не допоміг хоча би зменшити відставання, то завершальна шоста спроба стала миттю його тріумфу: найкраще особисте досягнення сезону — 60 метрів 35 сантиметрів. Конкурент був настільки розчарований, що навіть не став очікувати результату після останнього кидка, заступивши за обмежувальний бар’єр. Більш ніж два з половиною метра переваги Івана Панасюка — це вам не два десятки сантиметрів.

Щирі вітання стипендіатові Тернопільського обласного відділення НОКу України із завоюванням титулу чемпіона України. І щирі слова подяки фахівцям «королеви спорту» з Тернопільщини, які навіть на єдиній, причому зруйнованій арені, можуть підготувати трьох лауреатів чемпіонату України серед дорослих.

Та й не тільки серед дорослих. Уже позавчора, 12 липня, прихильники «королеви» із завмиранням серця стежили за виступом Василя Макуха з Тернопільської ОДЮСШ на юнацькому чемпіонаті світу в Найробі. Анітрохи не буде перебільшення сказати, що в попередньому забігу на 100 метрів підопічний Богдана та Оксани Дудів перевершив самого себе. Друге місце і пряму путівку до півфіналу юнак завоював з допомогою особистого досягнення (10,59 секунди), яке принесло йому звання майстра спорту.

На жаль, на початку вечірньої частини програми столицю Кенії накрила справжня злива. Хоча, зрештою, не вона дала Василеві Макуху повчальний урок стосовно того, що тріумф і невдачі в спорті завжди ідуть поруч. Після фальстарту і дискваліфікації в другому півфінальному забігу спринтера з Лесото Василеві, вочевидь, здалося, що й під час повторної спроби хтось вирушив на дистанцію раніше.

А коли зрозумів, що судді іншої думки, суперники були вже на відстані приблизно десяти метрів. До честі нашого земляка із Шумщини, боротьбу не припинив. Але про путівку до фіналу вже було думати запізно. Шкода, адже новий чемпіон світу серед юнаків у бігу на 100 метрів показав час, лише на 0,03 секунди кращий за нове особисте досягнення Василя Макуха. Тож залишається сподіватися, що сьогодні, коли спробує свої сили в бігу на 200 метрів, фортуна буде до нього набагато прихильнішою.

На фото: вгорі — новоспечений майстер спорту Василь МАКУХ (зліва) разом з іншими лауреатами юнацького чемпіонату України в Кропивницькому; чемпіон України Іван ПАНАСЮК; дворазовий призер чемпіонату України Іван СТРЕБКОВ.

Фото з вільних джерел