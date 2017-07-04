Всеукраїнські старти «Колоса»

Незважаючи на те, що місцева виконавча влада Тернопільщини відмовила у фінансуванні обласному фізкультурно-спортивному товариству «Колос», юні сільські фізкультурники краю і цього року змогли пробитися до числа призерів традиційних всеукраїнських змагань під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?», що їх організовує ВФСТ «Колос». У Переяславі-Хмельницькому на Київщині, де нещодавно відбувся турнір з настільного тенісу, наші земляки з Бережан стали одними з найкращих.

Юні майстри малої ракетки Юлія Речицька і Олександр Баковський є вихованцями Бережанської ДЮСШ, тренуються під керівництвом Ігоря Шуфляда. Титул віце-чемпіонів у командному заліку здобули завдяки вдалим індивідуальним виступам. В особистому турнірі дівчат Юлія фінішувала другою. А Сашко посів четверте місце серед юнаків.

Претендентами на нагороди були й інші наші молоді талановиті земляки. Волейболістки з Теребовлянської ДЮСШ 2002 року народження і молодші, якими опікується Назар Климко, фінішували четвертими в турнірі дівчат, який відбувся в Скадовську на Херсонщині. Там же змагалися і юні важкоатлети. Четвертою в своїй ваговій категорії стала підопічна тренера Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Надії Глинської Соломія Євсюкова. До шістки найкращих потрапив також Ігор Півторак, яким у Бучацькій ДЮСШ опікується Ігор Павликівський.

Фото з архіву тернопільського обласного ФСТ «Колос»