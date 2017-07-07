В очікуванні медалей

Сьогодні в Кропивницькому третій, передостанній змагальний день чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих. Програма ж першого з них, про який устигаємо розповісти в газеті за п’ятницю, головним чином, складалася із кваліфікаційних стартів.

Із завданням не припинити боротьбу вже в дебюті минулої середи спочатку впорався спринтер Володимир Допта з Тернопільської ОДЮСШ, який навчається в Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка. В своєму забігу підопічний заслуженого тренера України Михайла Васірука фінішував четвертим і до півфіналу пробився за кращим часом — 10,92 секунди.

Далі настала черга стрибунів у довжину. І ще один підопічний Михайла Васірука, студент Тернопільського національного економічного університету Сергій Крук, і ветеран тернопільської «королеви» Дмитро Чорнота, яким опікується Євген Кармелюк, своїх наставників не засмутили. Для того щоб фінішувати в кваліфікації четвертим, Сергієві Круку вистачило стрибка на 7 метрів 38 сантиметрів. Натомість у Дмитра — 6 метрів 95 сантиметрів і передостання позиція серед учасників учорашнього фіналу.

Двоє тернопільських атлетів узяли участь і в кваліфікаційних забігах на 1500 метрів. Перший з них, вочевидь, був слабшим за складом. Тож Руслан Даньків, який займається під керівництвом Ольги Стефанишиної, фінішувавши п’ятим із часом 3 хвилини 58,02 секунди, боротьбу на цій дистанції завершив. На відміну від Івана Стребкова. Підопічний Ігоря Сташка та Олександра Степанюка другий забіг завершив третім з гарантованою путівкою на вирішальний старт — 3 хвилини 53,96 секунди. Втім, окрім перших чотирьох, до фіналу за кращим часом пробилися ще четверо учасників другого забігу. А час Руслана Даньківа, на жаль, виявився тринадцятим зайвим.

У програмі ж учорашнього змагального дня, в який згадані наші земляки, а також стрибунка у висоту, студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Христина Стефанишина, продовжили суперечку за нагороди, старти в більшості видів були заплановані на післяобідну пору. Тому не залишалося нічого іншого, як набратися терпіння і не забути побажати тернопільським легкоатлетам успіху. До наших побажань дослухався Іван Стребков, який у вирішальному забігу на 1500 метрів виборов бронзову медаль.

Решта, на жаль, не могла пробитися на п’єдестал пошани. Шостим у секторі для стрибків у довжину фінішував Сергій Крук — (7 метрів 40 сантиметрів), одинадцятим — Дмитро Чорнота (6 метрів 79 сантиметрів). До вирішального забігу на 100 метрів не потрапив Володимир Допта, фінішувавши в своєму півфіналі сьомим (11,15 секунди). А Христина Стефанишина в стрибках у висоту посіла підсумкову восьму позицію — 175 сантиметрів.

А сьогодні зранку кваліфікаційний відбір у потрійному стрибку встигли подолати вже згадані Крук із Чорнотою. П’ятий результат у Сергія (рівно 15 метрів), десятий — у Дмитра — 14 метрів 38 сантиметрів. А в ці хвилини на старт кваліфікаційного забігу на 800 метрів вийде ще один майбутній педагог Оксана Більчак із Тернопільської ОДЮСШ, яка тренується під керівництвом Ольги Стефанишиної і Володимира Небельського.

На фото: Іван СТРЕБКОВ на передньому плані.

Фото з вільних джерел