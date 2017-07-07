Дефлімпійці — на старт

Із 18 по 30 липня цього року в турецькому Самсуні відбудуться XXIII літні Дефлімпійські ігри. В головних змаганнях чотириріччя візьмуть участь майже п’ять тисяч нечуючих спортсменів і спортсменів з порушеннями слуху.

За два тижні вони визначать лауреатів у 21-му виді спорту, серед яких п’ять командних. До складу національної збірної України вперше за дефлімпійську історію увійшли 290 спортсменів, тренерів і членів штабу. Самі ж вітчизняні дефлімпійці вперше змагатимуться в п’ятнадцятьох видах спорту. В національній команді вони захищатимуть честь Київської, Харківської, Одеської, Тернопільської, Донецької, Луганської, Вінницької, Дніпропетровської, Сумської, Івано-Франківської, Житомирської, Львівської, Запорізької, Херсонської, Волинської, Полтавської, Рівненської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської, Миколаївської областей і столиці Києва.

Згідно з підписаним Міністерством молоді та спорту України за погодженням із президентом Національного комітету спорту інвалідів України Володимиром Сушкевичем наказом свою майстерність у Туреччині продемонструють семеро бадмінтоністів, десять баскетболісток і дванадцять баскетболістів, чотирнадцять борців вільного і класичного стилів, по дванадцять майстрів боулінгу, жіночого і чоловічого волейболу, сімнадцять дзюдоїстів і тринадцять каратистів, двадцять чотири легкоатлети, вісім майстрів настільного тенісу, дев’ятнадцять плавців, по чотири пляжних волейболісти і волейболістки, дев’ять атлетів, які займаються спортивним орієнтуванням, одинадцять стрільців, одинадцять бійців тхеквондо і, нарешті, двадцять футболістів. Чи, іншими словами, більшу частину делегації України (219) складають саме спортсмени. Урочиста церемонія проводів дефлімпійської збірної, до речі, відбудеться через тиждень, 14 липня, на столичній Поштовій площі.

Честь тернопільського «Інваспорту» на XXIII літніх Дефлімпійських іграх захищатимуть двоє атлетів. 25-річна майстер спорту з дзюдо Марія Корнійчук зі Старої Могильниці на Теребовлянщині вперше візьме участь у таких престижних змаганнях. Хоча досвіду дівчині вже не позичати. Два роки тому в столиці Вірменії Єревані завоювала срібну медаль чемпіонату Європи, ставала переможницею і срібною призеркою чемпіонатів України, останні три роки регулярно піднімалася на другу сходинку п’єдесталу пошани Всеукраїнського турніру з дзюдо пам’яті воїна Небесної Сотні Дмитра Максимова. Тренує атлетку Леон Уруський.

А ось для майстра спорту міжнародного класу з футболу Мирослава Танчика турецька Дефлімпіада стане третьою підряд. На двох попередніх тернопілець разом з партнерами по футбольній збірній України спочатку став переможцем у тайванському Тайпеї, а потім — срібним призером в столиці Болгарії Софії. В скарбниці нагород спортсмена також «бронза» чемпіонату світу 2012 року і «срібло» чемпіонату Європи 2011 року. За видатні спортивні досягнення його нагороджено орденами «За мужність» третього і другого ступенів.

На фото: дефлімпійська збірна України з футболу.

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