Для зручності платників податків в Тернопільській об’єднаній ДПІ функціонує Центр обслуговування платників. Його фахівці надають адміністративні, консультаційні та інформаційні послуги, здійснюють прийом звітності та вхідної кореспонденції.

Цікаво, що в центрі можна отримати сімнадцять видів безоплатних адміністративних послуг. Протягом січня-червня 2017 року фахівці Центру надали 24223 адміністративних послуги.

Серед тернопільців найпопулярнішою адміністративною послугою є отримання картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, — повідомив начальник управління обслуговування платників Володимир Гузенков. — За півроку видано понад дванадцять тисяч таких карток.

Посадовець також зазначив, що фахівцями центру надано 2786 витягів з реєстру платників єдиного податку та зареєстровано 3573 книг обліку доходів і витрат. А 1892 підприємців отримали статус «платників-спрощенців».

Суб’єктам господарювання, які зобов’язані використовувати реєстратори розрахункових операцій, у Центрі обслуговування платників зареєстровано 289 нових РРО та 1805 книг обліку розрахункових операцій. Також видано 1054 довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету.

Нагадуємо, що Центр обслуговування платників знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ