Заняття для сильних духом

У тернопільському міському парку «Топільче» наприкінці минулого тижня протягом трьох днів не вщухав гуркіт двигунів. На докорінно реконструйованій не так давно картинговій трасі визначалися лауреати всеукраїнських змагань з картингу на кубок громадської організації «Товариство сприяння обороні України» та Кубка України серед учнівської молоді.

Жителі й гості обласного центру гостинно зустрічали екіпажі команд із тринадцятьох областей України. А свою майстерність продемонстрували на трасі аж 114 любителів швидкісної їзди. На церемонії урочистого відкриття їх щиро привітали міський голова Сергій Надал, заступник голови оргкомітету змагань Анатолій Новгородський, радник голови громадської організації «ТСО України» Іван Кияниченко, президент клубу «Захід» Володимир Миронов.

— Хто сьогодні займається картингом? — із запитання розпочав свій виступ Іван Кияниченко. — Це представники різних верств населення. Є серед них учні, студенти, викладачі. Всі — справжні фанатами своєї справи. Навіть незважаючи на те, що ми практично не маємо державного фінансування. Та і зі спонсорськими коштами теж проблема. Оскільки багаті здебільшого вкладають у ті види спорту, які приносять прибуток. А картинг до таких не належить. Тому основні спонсори — ми самі. І, попри фінансові проблеми, громадська організація «Товариство сприяння обороні України» регулярно організовує всеукраїнські змагання. Сьогоднішні старти теж із числа запланованих на цей рік.

Голові тернопільської обласної організації «ТСО України», заступникові голови оргкомітету змагань, полковнику у відставці Анатолієві Новгородському теж було що сказати:

— Спорт — це здоров’я, розумний спосіб життя. До того ж він сприяє підготовці юнаків до армійської служби, захисту країни. Тому й намагаємось залучати до занять якомога більше молоді. Вона має в кого переймати досвід. Ветераном картингового спорту, великим ентузіастом спортивної роботи, скажімо, є інструктор-методист з картингу обласного клубу технічних і прикладних видів спорту «ТСО України» Олег Кисіль. Як справжній фанат своєї справи разом зі спортсменами може годинами працювати над удосконаленням техніки. Його команда щорічно бере участь у найпрестижніших змаганнях.

На рідній трасі тернопільці, на жаль, посіли в командному заліку четверту сходинку. Зате без переможців усе-таки не залишилися. Перше місце в класі картів «Піонер-Н» виборов Матвій Грабець, а Володимир Коростіль відзначився в класі «125» (без коробка). Командну ж звитягу цього разу здобула команда з Чернівців. За нею — колективи із Чернігова і Хмельницького. Не можна не зазначити, що нарівні з юнаками картингом займаються і дівчата. Тож як не згадати і львів’янку Христину Шундаревську, яка тріумфувала в класі «Популярний».

Під час урочистої церемонії нагородження, до речі, найбільше оплесків пролунало тоді, коли голова тернопільської обласної організації «ТСО України» Анатолій Новгородський вручав грамоту «За волю до перемоги» найменшому учасникові змагань — п’ятирічному синові луцького тренера Сергія Ковальчука Андрійкові.

— Для нас головне не чемпіонство, а просто заняття улюбленою справою, — сказав тато іменинника. — Радий, що Андрійко і такі, як він, змалечку навчаються в дорослих боротьбі за лідерство.

Фото Георгія БОРОВИКА