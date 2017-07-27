Мрію ніколи не пізно здійснити

Киянка Олена Кривицька, яка, нагадаємо, є вихованкою Тернопільської ДЮСШ №2 і тривалий час на найпрестижніших міжнародних змаганнях із фехтування захищала честь саме нашого краю, домоглася найвагомішого успіху в спортивній кар’єрі. В рік свого тридцятилітнього ювілею вперше зійшла на п’єдестал пошани чемпіонату світу після особистих змагань шпажисток.

Сімдесят дев’ятий за ліком чемпіонат світу з фехтування, який відбувся в німецькому Лейпцигу, тривав рівно тиждень і завершився вчора, 26 липня. Чоловіки і жінки традиційно визначили найсильніших в особистих і командних змаганнях у трьох видах зброї — шпазі, рапірі і шаблі. На відміну від попередніх аналогічних стартів, які позаторік відбулися в Москві, вітчизняним майстрам не вдалося завоювати жодної медалі в командних протистояннях. Зате в особистих турнірах власний високий міжнародний авторитет підтвердили відразу дві українські фехтувальниці.

Минулої суботи 26-річна олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка тільки в травні відновила виступи після травми, втретє за кар’єру виборола титул чемпіонки світу в індивідуальній шаблі. А наступного дня настав і зоряний час нашої землячки. Про серйозність своїх намірів майстер спорту міжнародного класу Олена Кривицька заявила вже під час групового раунду: шість перемог із шести можливих дозволили їй стати сімнадцятим номером посіву і в турі прямого вибування стартувати відразу з 1/32 фіналу.

І на цій стадії, і в 1/16 фіналу Олена здолала своїх опоненток, фінку Анну Самінен та американку Келлі Херлі, з однаковим рахунком 15:11. Куди серйознішою виявилася суперниця в 1/8 фіналу. Але і другий номер посіву китаянка І Вен Сунь змушена була скласти зброю перед українкою — 15:13 на користь Кривицької. Нарешті завершальний крок на шляху до п’єдесталу — найупевненіша за всі, проведені в турі прямого вибування бої, перемога в чвертьфіналі над росіянкою Тетяною Логуновою — 15:10.

На жаль, двобій за право вийти до фіналу, в якому Олена схрестила зброю з полячкою Євою Неліп, склався не на користь нашої землячки — 10:15. Але і перша індивідуальна «бронза» чемпіонатів світу, без сумніву, вагомий успіх Олени Кривицької, з яким її можна від усієї душі привітати. Три інші вітчизняні шпажистки виступили гірше: двадцятою фінішувала ще одна мешканка столиці Фейбі Бежура, 27-ю і 40-ю — львів’янки Анфіса Почкалова і Ксенія Пантелєєва.

На відміну від попереднього чемпіонату світу, коли квартет українських шпажисток завоював нагороду в командних змаганнях, позавчора дівчатам довелося задовольнитися лише десятим місцем. У першому ж двобої «стінка на стінку» в 1/8 фіналу поступилися збірній Польщі — 31:37. Утішний же турнір за 9—16-те місця завершили на десятій позиції. Перемогли збірні Угорщини (45:35) і Гонконгу (42:37), але наостанок поступилися італійкам — 34:45.

На фото: Олена КРИВИЦЬКА (крайня справа) в компанії інших лауреаток індивідуального турніру шпажисток — полячки Єви НЕЛІП, чемпіонки світу росіянки Тетяни ГУДКОВОЇ та естонки Юлії БЕЛЯЄВОЇ.

Фото із сайту Національної федерації фехтування України