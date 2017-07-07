Нехай і далі виводить учнів у майстри

Позавчора, 5 липня, свій двадцять восьмий день народження відсвяткував тренер Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, майстер спорту з легкої атлетики Олег Данилюк. Прихильникам «королеви спорту», чесно кажучи, ще незвично чути, що талановитого спринтера, який ще не припинив активних виступів, учні вже кличуть Олегом Ігоровичем.

Утім плин років, звісно, ніхто не в силі спинити. Зробити самому собі подарунок успішним виступом на чемпіонаті України, який нині триває в Кропивницькому, Олегові не вдалося через травму. Зате надзвичайно порадував його з Іваном Панасюком підопічний, штовхальник ядра Олександр Шилівський. Нещодавно на юніорському чемпіонаті України в Луцьку студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка не тільки вдруге в цьому сезоні випередив свого найбільш принципового конкурента та старшого товариша по навчанню Івана Карюка, а й цілком заслужено разом з останнім захищатиме честь краю на юніорському чемпіонаті Європи.

Колектив Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту щиро вітає іменинника, зичить йому міцного здоров’я, талановитих і наполегливих учнів, ще більше перемог і злетів, усіляких життєвих гараздів.

На фото: Олег ДАНИЛЮК.

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