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18.07.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Не забудьте про ризики

Інформація від Тернопільської ОДПІ. Державна фіскальна служба може зупинити реєстрацію податкових накладних платників ПДВ у разі, коли буде визначено, що операції відповідають критеріям ризиків. 

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної чи розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної чи розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року за номером 567.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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