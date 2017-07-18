Не забудьте про ризики

Інформація від Тернопільської ОДПІ. Державна фіскальна служба може зупинити реєстрацію податкових накладних платників ПДВ у разі, коли буде визначено, що операції відповідають критеріям ризиків.

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної чи розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та вичерпний перелік документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної чи розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року за номером 567.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ