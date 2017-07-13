Перший європейський серед клубів

Минулих вихідних в Ужгороді відбувся перший чемпіонат Європи з гирьового спорту серед клубних команд. Цікава деталь — одним з головних його організаторів став наш земляк, уродженець Тернополя, заслужений майстер спорту Андрій Яремус, який нині мешкає на Закарпатті.

Напруженою та емоційною суперечкою, високими результатами в двох видах програми — двоборстві і вправі за довгим циклом — окрім співвітчизників, порадували також колективи з Італії, Польщі, в окремих категоріях — з Угорщини. Сильних клубних збірних із-за кордону, без сумніву, могло бути більше. Та чомусь дехто все ще побоявся приїхати в Україну через бойові дії на сході нашої держави.

Фінансові проблеми, на жаль, завадили збаразьким гирьовикам приїхати на клубний чемпіонат континенту в повному складі. Однак двом з них таки вдалося продемонструвати свою майстерність. З особистим досягненням у двоборстві в роботі з 24-кілограмовими гирями срібну медаль у суперечці атлетів, не важчих 85 кілограмів, виборов призер особистого чемпіонату Європи і чемпіон України, майстер спорту Володимир Дишкант. А другого змагального дня підопічний заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Петра Багрія заслужив ще й «бронзу» за підсумками боротьби у вправі за довгим циклом.

Ще одну бронзову медаль на фініші сезону завоював сам наставник атлета Петро Багрій, який отримав особисте запрошення від організаторів змагань. Заслужений ветеран, якому впродовж останніх років немає рівних не тільки в категорії сеньйорів віком 55—59 років, а й молодших, погодьтеся, зумів нав’язати гідну конкуренцію тим, хто нині в розквіті сил.

На фото: Володимир ДИШКАНТ і Петро БАГРІЙ після церемонії нагородження.

Фото з архіву Петра БАГРІЯ