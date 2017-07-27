Правильно заповнюйте коди

У Тернопільській ОДПІ нагадали про необхідність правильного заповнення податкових накладних. Якщо ж прикра помилка все таки сталася, і платник податків, скажімо, отримав квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної чи розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, він має право подати на розгляд комісії ДФС України інформацію за встановленою формою J(F)1312301.

У ній є можливість уточнити дані стосовно:

видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);

кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбані (отримані) платником податку;

кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбані платником податку.

При заповненні таблиці податківці також просять звертати увагу на те, що код послуги заповнюється відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг (ДК 016-2010) та має містити від п’яти до чотирнадцяти символів.

При складанні податкової накладної та розрахунку коригування фахівці також рекомендують відображати коди послуг, зазначені у таблиці, яка врахована комісією. Наприклад, коди «33.12» і «33.12.24-00.00» — не ідентичні і сприймаються як різні коди.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ