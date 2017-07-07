Скалат чекає гостей

Найближчої неділі, 9 липня, найсильніші сільські фізкультурники краю знову зберуться в Скалаті. Древньому місту вже втретє за роки незалежності нашої держави довірили провести фінальну частину сільських спортивних ігор Тернопільщини.

Численні глядачі знову стануть свідками напруженої суперечки найкращих рукоборців і гирьовиків, легкоатлетів і канатоборців, спортивних сімей і футзалістів, волейболістів і футболістів. За підсумками зональних турнірів право посперечатися за нагороди вибороли команди з міні-футболу Тернопільського, Заліщицького, Гусятинського районів і Теребовлянської об’єднаної територіальної громади, пляжні волейболісти Борщівського, Гусятинського, Чортківського районів і дует теребовлянців, чоловічі волейбольні дружини з Теребовлянської і Скалатської ОТГ, Чортківського і Борщівського районів, жіночі волейбольні команди вже згаданих двох об’єднаних територіальних громад, Шумського і Підволочиського районів.

А в індивідуальних видах на рівні з іншими змагатимуться такі відомі атлети, як заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу, гирьовик Петро Багрій зі Збаража, майстер спорту з легкої атлетики Іван Стребков з Бучача. Турнір же з армспорту розсудить один з найсильніших рукоборців планети, заслужений майстер спорту Андрій Пушкар.

Урочисте відкриття фінальних стартів сільських спортивних ігор розпочнеться опівдні.

Фотоспогад Василя БУРМИ про попередні сільські спортивні ігри Тернопільщини в Скалаті